Адский удар РФ по Доброполью: спасатели назвали количество погибших и раненых

Утром 8 марта спасатели проинформировали, что количество погибших в результате российских ударов в Доброполье Донецкой области возросло по меньшей мере до 11, еще 30 человек ранены. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Удар по Доброполью. Фото из открытых источников

Вечером 7 марта российские войска нанесли удар по центру Доброполья. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще 30 получили ранения.

Спасатели добавляют, что повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.

"Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар (вероятно, "Шахедом"), повредив пожарную машину. Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 кв. м", – говорится в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что при отсутствии помощи США Украине россияне усиливают наступления на поле боя, а также наращивают мощность комбинированных ударов дронами и ракетами, чтобы истощить украинскую ПВО и адаптироваться к инновациям РЭБ.

В отчете говорится, в ночь с 6 на 7 марта российские войска совершили один из крупнейших в истории ракетных и беспилотных ударов по Украине, поскольку российские войска продолжают адаптировать пакеты ударов, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону, увеличивая общее количество беспилотников "Шахед" и маскировочных дронов в каждом ударе. В ночь с 6 на 7 марта российские войска нанесли крупнейший комбинированный удар по Украине с ноября 2024 года.



