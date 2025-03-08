Россия уже использует отсутствие военной помощи США Украине: детали

Как передает портал "Комментарии", аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что при отсутствии помощи США Украине россияне усиливают наступления на поле боя, а также наращивают мощность комбинированных ударов дронами и ракетами, чтобы истощить украинскую ПВО и адаптироваться к инновациям РЭБ.

Удар по Одессе. Фото: ГСЧС

В отчете говорится, в ночь с 6 на 7 марта российские войска совершили один из крупнейших в истории ракетных и беспилотных ударов по Украине, поскольку российские войска продолжают адаптировать пакеты ударов, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону, увеличивая общее количество беспилотников "Шахед" и маскировочных дронов в каждом ударе.

В ночь с 6 на 7 марта российские войска нанесли крупнейший комбинированный удар по Украине с ноября 2024 года.

Аналитики предполагают, что российские войска начали увеличивать количество беспилотников "Шахед" и дронов-приманок в ударных пакетах осенью 2024 года, вероятно, с целью адаптации к успешным украинским инновациям в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Россия, вероятно, использовала увеличение производства "Шахедов", чтобы увеличить общее количество беспилотников, запускаемых в каждом ударном пакете. В январе 2025 года российские войска запускали в среднем 83,4 беспилотника на ударную группу, в феврале 2024 года – 139,3 беспилотника на ударную группу, а в период с 1 по 7 марта – в среднем 128,8 беспилотника на ударную группу. Российские войска лишь эпизодически включали ракеты в ударные комплексы в январе, феврале и марте 2025 года, а 67 ракет, запущенных в серии ударов с 6 по 7 марта, являются большим количеством, чем в предыдущих ракетных ударах этого года", – отмечают аналитики.

В отчете говорится, что Россия, вероятно, воспользуется приостановкой американской военной помощи и обмена разведданными с Украиной, чтобы активизировать свою кампанию по нанесению ударов с большого расстояния и истощить ракетный запас украинской ПВО.

"Россия также, вероятно, намерена заставить Украину быстро исчерпать запасы перехватчиков ПВО "Патриот", на которые Украина полагается для защиты от российских баллистических ракет, во время паузы в военной помощи и обмене разведданными со стороны США, чтобы максимизировать ущерб от последующих ударов", – считают аналитики.

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