Россия уже использует отсутствие военной помощи США Украине: детали

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что при отсутствии помощи США Украине россияне усиливают наступления на поле боя, а также наращивают мощность комбинированных ударов дронами и ракетами, чтобы истощить украинскую ПВО и адаптироваться к инновациям РЭБ.
Удар по Одессе. Фото: ГСЧС
В отчете говорится, в ночь с 6 на 7 марта российские войска совершили один из крупнейших в истории ракетных и беспилотных ударов по Украине, поскольку российские войска продолжают адаптировать пакеты ударов, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону, увеличивая общее количество беспилотников "Шахед" и маскировочных дронов в каждом ударе.
В ночь с 6 на 7 марта российские войска нанесли крупнейший комбинированный удар по Украине с ноября 2024 года.
Аналитики предполагают, что российские войска начали увеличивать количество беспилотников "Шахед" и дронов-приманок в ударных пакетах осенью 2024 года, вероятно, с целью адаптации к успешным украинским инновациям в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В отчете говорится, что Россия, вероятно, воспользуется приостановкой американской военной помощи и обмена разведданными с Украиной, чтобы активизировать свою кампанию по нанесению ударов с большого расстояния и истощить ракетный запас украинской ПВО.
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