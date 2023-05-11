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Адмирал НАТО о войне в Украине: Голиаф шатается

На встрече руководителей генеральных штабов стран НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина воюет против России как Давид против Голиафа.

сегодня, 14:15
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Автор:

Slava Kot

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что российские силы на территории Украины находятся в более сложной ситуации. Военный сравнил войну России и Украины с библейским противостоянием Голиафа и Давида. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ANews.

Адмирал НАТО о войне в Украине: Голиаф шатается

Адмирал НАТО Роб Бауэр. Фото из открытых источников


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Открывая встречу руководителей генеральных штабов 31 страны НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что, несмотря на планы России покорить Украину через несколько дней, ей это не удалось.

"Россия находится на 15 месяце трехдневной войны, которую они считали", — заявил Роб Бауэр.

По мнению военного НАТО Украина противостоит грозному врагу, но при поддержке Запада может его побороть.

"Голиаф шатается. И это потому, что Давид продемонстрировал огромную устойчивость и тактическое мастерство при поддержке 50 стран во всем мире", — добавил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Бауэр имел в виду библейскую историю о Давиде и Голиафе, в которой молодой пастух Давид убивает грозного великана Голиафа из оружия для метания камней – пращи.

На встрече руководителей генеральных штабов НАТО чиновники обсуждали новые региональные планы обороны. Методы, которые были разработаны во время встречи, направлены на улучшение защиты альянса со стороны российских угроз или террористических нападений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО считает войну в Украине глобальным фактором, влияющим на весь мир. По его мнению, результат завершения войны повлияет на решение Китая начать свое вторжение.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Путин разочаровывает своих союзников , а "российское НАТО" находится на грани распада.



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Источник: https://www.anews.com.tr/world/2023/05/10/nato-top-admiral-on-russias-war-on-ukraine-goliath-is-wavering
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