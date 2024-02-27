Ад на земле. Стало известно, сколько КАБов оккупанты выпустили по позициям ВСУ

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Ткачик Олеся
Как сообщил Коваленко, к сожалению, интенсивность нанесения ударов КАБ, не смотря на падеж российских Су-34 и Су-35, критически не снижается. По его информации, за прошедшие сутки противник применил 121 КАБ, большая часть из которых была задействована на авдеевском направлении. Накануне показатель применения КАБ был не особо меньший – 119.
КАБ
По состоянию на сейчас, за февраль, российские оккупационные войска уже применили абсолютный рекорд КАБов – более 1 200 единиц, с абсолютным суточным рекордом с 16 на 17 февраля – 151 из которых 94 были направлены по Авдеевке и ее окраинах.
То есть, подчеркивает Коваленко, потери российской авиации, в особенности их Су-34, не останавливают интенсивность применения данных самолетов.
Как сообщал портал "Комментарии", по мнению военного Игоря Луценко, причиной потери территорий является использование россиянами управляемых авиабомб (КАБ), которые, как правило, весят 250, 500 кг, реже — 1000, 1500. Речь идет о простых фугасных бомбах, которых в бывшем Советском Союзе было очень много, но эта бомба имеет крылышки". По его словам, запускают такие бомбы из самолета, и они относительно точно летят несколько десятков км.
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