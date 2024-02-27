Ад на земле. Стало известно, сколько КАБов оккупанты выпустили по позициям ВСУ

Как сообщил Коваленко, к сожалению, интенсивность нанесения ударов КАБ, не смотря на падеж российских Су-34 и Су-35, критически не снижается. По его информации, за прошедшие сутки противник применил 121 КАБ, большая часть из которых была задействована на авдеевском направлении. Накануне показатель применения КАБ был не особо меньший – 119.

КАБ

По состоянию на сейчас, за февраль, российские оккупационные войска уже применили абсолютный рекорд КАБов – более 1 200 единиц, с абсолютным суточным рекордом с 16 на 17 февраля – 151 из которых 94 были направлены по Авдеевке и ее окраинах.

То есть, подчеркивает Коваленко, потери российской авиации, в особенности их Су-34, не останавливают интенсивность применения данных самолетов.

"С одной стороны — это позволит нам и дальше вылавливать носителей КАБов, с другой стороны, пропорциональность осуществляемых оккупационными войсками ударов и уничижения Су-34 — не сбалансирована. Для повышения эффективности перехвата носителей КАБ необходимо больше соответствующего инструментария, но в этих вопросах мы продолжаем зависеть от наших партнеров", - добавил эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", по мнению военного Игоря Луценко, причиной потери территорий является использование россиянами управляемых авиабомб (КАБ), которые, как правило, весят 250, 500 кг, реже — 1000, 1500. Речь идет о простых фугасных бомбах, которых в бывшем Советском Союзе было очень много, но эта бомба имеет крылышки". По его словам, запускают такие бомбы из самолета, и они относительно точно летят несколько десятков км.





