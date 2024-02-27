"Абрамс" и не только. Военный объяснил, почему на фронте горит западная техника

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Ткачик Олеся
Как отметил военный, для пилота ФПО бронетехника – цель номер один. В некоторых районах боевых действий именно с помощью небольших БПЛА достигается до 75% поражения именно дронами. Или ФПО с советским зарядом для гранатомета или дрон со сбросом с чем-то аналогичным, начиная от гранаток на мк19 и заканчивая тяжелыми кумулятивами — все это охотится за большой добычей, подчеркнул Луценко.
Игорь Луценко
Отдельная история, говорит он, артиллерия, то есть самоходные пушки. Именно их, говорит военный, враг пытается поразить с удвоенной силой, потому что они стоят много, могут стрелять далеко и делать противнику много бед. Несмотря на то, что такая артиллерия обычно живет подальше от линии фронта — 10 км, например, за ней также охотятся более технически продвинутые дроны типа Ланцета, и делают много бед. Но сейчас и для обычной фвихи 10 км — вполне реальная дистанция, чтобы радиогоризонт разрешал, подчеркнул военный.
По его словам, в начале прошлого года он занялся защитой артиллерии от Ланцетов. Вместе со специалистами были разработаны конструкции с сетками, чтобы прикрыть самоходки от ланцетов. По состоянию на данный момент, рассказывает Луценко, в войска поставлено их более полусотни.
Кроме того, по его словам, год назад одна военная часть, понимая необходимость защиты бронетехники, тоже разработала отличное решение для защиты танков.
То есть, подчеркивает он, на условном "рынке" есть как минимум три решения, три игрока-разработчика, игроки-производители. Берите и ставьте хотя бы что-нибудь на дорогущие иностранные танки.
Вместе с тем, говорит он, враг занимается проблемой защиты техники от дронов. По его словам, на бронетехнике противника можно увидеть экзотические конструкции, которых будет еще больше.
Как сообщал портал "Комментарии", по мнению военного Игоря Луценко, причиной потери территорий является использование россиянами управляемых авиабомб (КАБ), которые, как правило, весят 250, 500 кг, реже — 1000, 1500.
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Ігор
сегодня, 15:00
Якось не дуже віриться. Небезпека з повітря існувала давно не тільки з появою дронів. Та й вогонь з панівних висот теж був. Невже не було захисту від цього раніше?