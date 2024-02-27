"Абрамс" и не только. Военный объяснил, почему на фронте горит западная техника

Как отметил военный, для пилота ФПО бронетехника – цель номер один. В некоторых районах боевых действий именно с помощью небольших БПЛА достигается до 75% поражения именно дронами. Или ФПО с советским зарядом для гранатомета или дрон со сбросом с чем-то аналогичным, начиная от гранаток на мк19 и заканчивая тяжелыми кумулятивами — все это охотится за большой добычей, подчеркнул Луценко.

Игорь Луценко

"Броня же сверху менее защищена. Если лобовая броня у танка иногда имеет большую толщину, которую даже противотанковая авиабомба или ПТРК не пробьет, то сверху она слишком тонкая и на башне, и в задней части корпуса",

– говорит Луценко.

Отдельная история, говорит он, артиллерия, то есть самоходные пушки. Именно их, говорит военный, враг пытается поразить с удвоенной силой, потому что они стоят много, могут стрелять далеко и делать противнику много бед. Несмотря на то, что такая артиллерия обычно живет подальше от линии фронта — 10 км, например, за ней также охотятся более технически продвинутые дроны типа Ланцета, и делают много бед. Но сейчас и для обычной фвихи 10 км — вполне реальная дистанция, чтобы радиогоризонт разрешал, подчеркнул военный.

По его словам, в начале прошлого года он занялся защитой артиллерии от Ланцетов. Вместе со специалистами были разработаны конструкции с сетками, чтобы прикрыть самоходки от ланцетов. По состоянию на данный момент, рассказывает Луценко, в войска поставлено их более полусотни.

"Уже вышло второе поколение конструкции. Есть несколько случаев, когда от прилетов ФПО эта конструкция спасала. Чего так мало, только 50? У нас ведь сотни и сотни только артиллерийских установок, которые надо накрывать? Банальный ответ – все это идет за спонсорские средства. Государство Украина пока свою, украинскую технику накрывать от БПЛА не слишком торопится",

– говорит Луценко.

Кроме того, по его словам, год назад одна военная часть, понимая необходимость защиты бронетехники, тоже разработала отличное решение для защиты танков.

"Они прошли подобающий путь, оформили документацию на свою разработку. И – результат нулевой, почти как у меня. Государству их решения пока не понадобилось. Насколько я знаю, сетчатую защиту против дронов производит предприятие одного известного олигарха. Защита довольно корявая, как по мне, но это лучше, чем ничего",

– говорит военный.

То есть, подчеркивает он, на условном "рынке" есть как минимум три решения, три игрока-разработчика, игроки-производители. Берите и ставьте хотя бы что-нибудь на дорогущие иностранные танки.

"Но – не ставят. В так называемое контрнаступление-2023 поехали в основном голые танки, голые БМП и голые БТРы",

– добавил Луценко.

Вместе с тем, говорит он, враг занимается проблемой защиты техники от дронов. По его словам, на бронетехнике противника можно увидеть экзотические конструкции, которых будет еще больше.

"Сейчас ни одна броня не должна уезжать в зону боевых действий без прикрытия сверху от сбросов и фпв. Это вопрос жизни и смерти. И это сейчас вопрос "давления снизу". Решения есть, нужно только взять их и начать массово внедрять", -

добавил Луценко.

Как сообщал портал "Комментарии", по мнению военного Игоря Луценко, причиной потери территорий является использование россиянами управляемых авиабомб (КАБ), которые, как правило, весят 250, 500 кг, реже — 1000, 1500.







