Военный эксперт назвал главную причину, которая не дает ВСУ пойти в контрнаступление

Без вооружения дальнего радиуса действия контрнаступление ВСУ не может быть удачным. А на сегодняшний день такого вооружения у украинских защитников нет. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" заявил военный эксперт и историк Михаил Жирохов.

ВСУ. Фото: Getty Images

Эксперт отметил, для того, чтобы лучше понимать ситуацию, которая сложилась сегодня, нужно провести обычное сравнение. Так вот артсистемы M777 и САУ бьют максимум на 40 километров, а для эффективного контрнаступления и выполнения боевых задач Украине необходимо иметь оружие, которое может поражать цели на 100 километров. Его сегодня у Киева нет.

Михаил Жирохов отметил, контрнаступать можно лишь поразив перед этим цели противника в ближнем тылу.

При этом эксперт согласился с тем, линию фронта можно сместить и тем оружием, которое и сейчас есть на вооружении, но вот, если говорить серьезных рывках, то должна быть дальнобойная артиллерия, которая поражает цели на дальних расстояниях.

Жирохов обратил внимание на то, что у систем залпового огня MLRS из Америки максимальная дальность равна 300 км, но это c ракетами ATACMS, в поставке которых есть большие сомнения. Эксперт уточнил, что речь идет об очень мощном оружии, которое может привести к тому, что война может перебросить на территорию России. Это то оружие, которое эффективно можно использовать не только для обороны, но и для наступления.

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