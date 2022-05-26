Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал набравшую более 25 тысяч голосов петицию о введении визового режима для граждан России. Соответствующий вопрос должен проработать Кабмин. Какова вероятность введения виз для россиян? Почему этого не было сделано раньше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Визы. Фото: из открытых источников

В условиях продолжающейся войны вопрос виз – не только вопрос безопасности, но и вопрос политической позиции

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно напоминает, что сейчас и так российские граждане не очень могут въезжать в Украину через официальные таможни. Но в перспективе решение о визовом режиме неизбежно, уверена она.

"Въезжать в Украину из РФ – точечно – смогут лишь те люди, которые будут проходить более тщательную процедуру верификации. Сумевшие доказать, что они ни коим образом не участвовали в агрессии против нашей страны. Но такое решение может заработать лишь по окончании войны, заключения неких соглашений, начало работы консульств и посольств Украины – в РФ и наоборот. Пока же чисто процедурно мы не смогли бы обеспечить процесс выдачи виз", – поясняет аналитик.

По мнению Олеси Яхно, ранее этого не было, потому что всегда акцентировалось на большом количестве граждан Украины, находящихся в РФ. И на них введение виз могло повлиять отрицательно. К тому же, процедура по биометрическим паспортам помогала верификации. Плюс – если кто-то хотел заехать в Украину, те же "вагнеровцы", какие-то агенты, они могли это делать и не с российскими паспортами. И въезжать не с территории РФ.

"Ну, а сейчас, в условиях продолжающейся войны, ее горячей фазы, вопрос виз – не только вопрос безопасности, но и вопрос политической позиции", – резюмирует аналитик.

Вопрос введения визового режима с РФ, особенно сегодня, выглядит скорее как пиар-ход

Ростислав Кравец, адвокат, глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", рассуждает так:

"Данная инициатива на сегодняшний момент неактуальна. Не знаю статистику по количеству официально пересекших украинскую границу граждан РФ с начала так называемой "военной спецоперации". Но предполагаю, что она стремится к нулю".

Отсутствие с 2014 года каких-то движений в направлении введения визового режима с Россией, по мнению эксперта, связано с двумя обстоятельства.

"Первое – большое количество украинцев, которые находятся в России. Чтобы не усложнять им жизнь. Второе – отсутствие какой-либо стратегии у государства Украина по взаимоотношениям с РФ. Несмотря на то, что у нас война, те же торговые отношения так и не прекращены. Именно поэтому вопрос введения визового режима с РФ, особенно сегодня, выглядит скорее как пиар-ход, который неких положительных вещей для Украины не создаст, – считает Ростислав Кравец. – При въезде россиян в нашу страну пограничники всегда внимательно изучали их документы, цели приезда, правоохранители контролировали их местонахождение. Так что вопрос непосредственно визового режима, как и взаимоотношений с РФ как таковых должен быть детально проработан в ракурсе максимальной выгоды именно нашей стране".

Вопрос виз влечет за собой немалые социально-экономические последствия

Доктор права, адвокат Иван Либерман предполагает, что визовый режим с РФ обязательно будет введен Украиной.

"Странно, что данное решение не приняли ранее. Думаю, были заинтересованные лица, которые не хотели этого. А сейчас тема, как говорится, перезрела. Вводить визовый режим с россиянами следовало еще лет пять назад, как минимум. В данный же момент, на фоне российской открытой агрессии, спецслужбы и так максимально проверяют всех, кто вдруг решил официально прибыть на украинскую территорию из РФ", – подчеркивает Иван Либерман.

При этом, акцентирует он, сам по себе вопрос визового режима, достаточно простой на первый взгляд (с точки зрения нацбезопасности – тут всё понятно), крайне сложен, так как тут имеются немалые социально-экономические последствия.

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