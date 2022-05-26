В Китае заявили, что активизировали усилия, чтобы усадить за стол переговоров Украину и РФ

В Китае считают, что военные действия на территории Украины свидетельствуют о том, что война переходит в затяжную фазу. Чтобы помешать этому, нужно активизировать усилия всей мировой общественности и добиться результата от мирных переговоров. В Пекине также заявили, что усилия в этом направлении уже существенно активизировались. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на заявление главы МИД КНР Ван И, которое обнародовала пресс-служба ведомства.

Глава МИД КНР Ван И. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что глава внешнеполитического ведомства Китая и глава МИД Франции Катрин Колонна провели телефонный разговор, итогом которого стало согласие приложить все усилия для того, чтобы активизировать переговорный процесс по установлению мира в Украине.

В КНР считают большим негативом то, что война в Украине затягивается и ее развязка становится все более сложной. Позитивом же в Китае считают то, что уже набирают обороты содействия по мирным переговорам.

Ван И заявил, что сейчас наступил ключевой момент, когда кризису должен быть положен конец. Во многом это зависит от мирового сообщества, которое обязано сделать все, чтобы Украина и России оказались за столом переговоров, после чего в Украине прекратилась война.

Не обошлось и без ноты упрека в сторону отдельных западных стран. В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что нужно подталкивать сторону к скорейшим переговорам и наступлении мира, а не "подливать масла в огонь".

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