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Во время посещения московского храма у Путина заметили странный след на шее

Президент России посетил на Пасху храм Христа Спасителя в Москве. Общественность заметила шрам на шее у российского диктатора.

сегодня, 17:45
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Автор:

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин в пасхальные дни посетил храм Христа Спасителя в Москве. На фотографиях был замечен странный след на шее президента России. Некоторые пользователи соцсетей подозревают, что это шрам и предполагают проблемы со здоровьем Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского журналиста Дениса Казанского.

Во время посещения московского храма у Путина заметили странный след на шее

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Состояние здоровья президента России вызывало любопытство постоянно, однако после полномасштабного вторжения подозрения о болезнях Путина появляются все чаще. 15 апреля русский диктатор посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. На опубликованных фото было заметно странный след на шее Путина.


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Украинский журналист Денис Казанский саркастически отнесся к этому и заявил, что "кажется, я понял, откуда взялась Z".

Украинский политик Алексей Гончаренко также прокомментировал этот эпизод, отметив, что президент России выглядел в церкви не очень хорошо. По мнению Гончаренко, вероятно, Путин пережил какую-то медицинскую процедуру, от которой остался шрам на шее, возможно вентиляцию легких.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов планировали саботировать приказы Владимира Путина. Решения должны приниматься тогда, когда российский диктатор пошел на процедуры по химиотерапии и не мог повлиять на ситуацию.

Также "Комментарии" писали о США, которые предупреждают НАТО о Путине. По их мнению, президент России может применить ядерное оружие в Украине.



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Источник: https://twitter.com/den_kazansky/status/1647590474046226432
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