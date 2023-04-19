Во время посещения московского храма у Путина заметили странный след на шее

Российский диктатор Владимир Путин в пасхальные дни посетил храм Христа Спасителя в Москве. На фотографиях был замечен странный след на шее президента России. Некоторые пользователи соцсетей подозревают, что это шрам и предполагают проблемы со здоровьем Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского журналиста Дениса Казанского.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Состояние здоровья президента России вызывало любопытство постоянно, однако после полномасштабного вторжения подозрения о болезнях Путина появляются все чаще. 15 апреля русский диктатор посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. На опубликованных фото было заметно странный след на шее Путина.

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Украинский журналист Денис Казанский саркастически отнесся к этому и заявил, что "кажется, я понял, откуда взялась Z".

Украинский политик Алексей Гончаренко также прокомментировал этот эпизод, отметив, что президент России выглядел в церкви не очень хорошо. По мнению Гончаренко, вероятно, Путин пережил какую-то медицинскую процедуру, от которой остался шрам на шее, возможно вентиляцию легких.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов планировали саботировать приказы Владимира Путина. Решения должны приниматься тогда, когда российский диктатор пошел на процедуры по химиотерапии и не мог повлиять на ситуацию.

Также "Комментарии" писали о США, которые предупреждают НАТО о Путине. По их мнению, президент России может применить ядерное оружие в Украине.