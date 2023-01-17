В этом году секс-символом украинок стал прокурор

ТОП — 5 самых привлекательных и сексуальных мужчин-чиновников высшего государственного уровня 2023 составил журнал Clutch, пишут "Комментарии".



ТОП-5 самых сексуальных мужчин года

Секс-символом Украины среди чиновников назван заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. 46-летний Симоненко всю жизнь проработал в органах Прокуратуры и является одним из самых близких и доверенных людей Владимира Зеленского.





Конечно, его сердце уже занято красавицей-женой, но журнал все же отдал этой неординарной фигуре первое место. По последним данным Французского исследовательского центра по изучению социальных связей, европейки предпочитают брюнетов.





На второй строчке пьедестала красавчиков — Артем Дехтяренко. Он появился в информпространстве с начала полномасштабной войны. 32-летний представитель СБУ неожиданно удивил всех голливудской внешностью с обложки Men's Health.





Бронза – вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Всего 31 год, а уже вице-премьер и участник рейтинга Форбс "30 до 30". Публичные выступления в стиле презентаций Apple, модные толстовки-мерч от Действия – Михаил, говорят, буквально смотрится как украинский Джобс.





На четвертой позиции, что тоже довольно престижно в глазах украинок – самый молодой судья Верховного Суда Костянтин Пильков. Этот 35-летний красавец особенно выделяется на фоне своих коллег, несмотря на блестящую карьеру еще и джеймс-бондовские костюмы и искреннюю улыбку.





Замыкает пятерку самых сексуальных мужчин Украины в 2023 году уже экссоветник президента Алексей Арестович. В свои 47 лет его миллионные просмотры в Ютубе и особо успокаивающий тембр голоса — этот "краш" первых месяцев войны все еще не покидает сердца украинок. Придает сексуальность обиду и явная самовлюбленность Алексея. Кстати, в инстаграмме Арестовича подписано только на свою жену – такую лояльность к избраннице нельзя не считать мегапривлекательной.

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