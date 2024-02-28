Украинцы собрали деньги на операцию известному дизайнеру, у которого обнаружили некроз костей

Дизайнер Алексей Залевский дал интервью проекту "Наедине", после которого рассказал журналистам, что испытывает проблемы со здоровьем. По его словам, врачи ошеломили его страшным диагнозом – некроз костей и предупредили, что без операций на бедрах он будет прикован к постели на всю жизнь. Цена вопроса – 14 000 евро.

Алексей Залевский

Залевский сообщил, что таких денег у него нет, однако просить их у знакомых или простых украинцев не хочет из-за тяжелой ситуации в стране, а также на фоне того, что сейчас многим военным нужна помощь.

Журналисты все же открыли сбор, чтобы собрать деньги на операцию дизайнеру.

Как сообщил Залевский в соцсетях, в виде донатов поступило даже чуть-чуть больше, чем ему нужно на операцию. Дизайнер сообщил, что "лишние" средства перечислят тем, кому эта помощь сейчас необходима. Залевский поблагодарил всех украинцев за помощь и призвал их помогать другим и дальше, ведь именно в этом сила украинской нации. Также Залевский пообещал своим поклонникам "еще что-то сотворить".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что миллионерша отказалась от роскошной жизни в пользу жизни в фургончике. По ее словам, в день она тратит всего 30 дол. Женщина рассказала, что такое решение она приняла после того, как разошлась с мужем и испытывала определенные финансовые трудности. По ее словам, после депрессии и нервного срыва психологи посоветовали им изменить жизнь и отдохнуть. Именно поэтому она и приняла решение путешествовать по фургончику. Так поступать она намерена в течение четырех лет. По ее мнению, именно этого времени хватит для того, чтобы ее мозг полностью отдохнул и восстановился.