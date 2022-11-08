Удивительная история: помощник президента Чехии женился на украинской беженке (ФОТО)

О браке пресс-секретаря президента Чехии Иржи Овчачека с украинской беженкой сообщил авторитетный чешский таблоид "Blesk".

Иржи Овчачек/Фото: Blesk





Как стало известно журналистам, Овчачек, которому на данный момент исполнилось 43 года, взял в жены беженку из Украины, которая приехала в Чехию из-за полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны.



Интересно, что чиновник предложил украинке пожить у него дома в рамках программы помощи украинским беженцам. Именно так будущие супруги и познакомились. Сошлись они уже весной текущего года.



О новой супруге пресс-секретаря президента Чехии практически ничего не известно, кроме того, что у нее есть сын дошкольного возраста.



После свадьбы новоиспеченные супруги проводят медовый месяц на территории Чехии.



Стоит отметить, что Иржи Овчачек является пресс-секретарем президента Чехии Милоша Земана с 2013 года. Отмечается, что президент Чехии знал о предстоящей свадьбе своего верного помощника и полностью поддержал его решение.

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