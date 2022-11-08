logo

BTC/USD

19791.03

ETH/USD

1488.36

LTC/USD

64.67

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

39.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество таблоид Удивительная история: помощник президента Чехии женился на украинской беженке (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Удивительная история: помощник президента Чехии женился на украинской беженке (ФОТО)

Торжественная церемония прошла на минувшей неделе в тесном семейном кругу в одном из чешских костелов.

сегодня, 12:01
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова

О браке пресс-секретаря президента Чехии Иржи Овчачека с украинской беженкой сообщил авторитетный чешский таблоид "Blesk".

Удивительная история: помощник президента Чехии женился на украинской беженке (ФОТО)

Иржи Овчачек/Фото: Blesk


Как стало известно журналистам, Овчачек, которому на данный момент исполнилось 43 года, взял в жены беженку из Украины, которая приехала в Чехию из-за полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны.

Интересно, что чиновник предложил украинке пожить у него дома в рамках программы помощи украинским беженцам. Именно так будущие супруги и познакомились. Сошлись они уже весной текущего года.

О новой супруге пресс-секретаря президента Чехии практически ничего не известно, кроме того, что у нее есть сын дошкольного возраста.

После свадьбы новоиспеченные супруги проводят медовый месяц на территории Чехии.

Стоит отметить, что Иржи Овчачек является пресс-секретарем президента Чехии Милоша Земана с 2013 года. Отмечается, что президент Чехии знал о предстоящей свадьбе своего верного помощника и полностью поддержал его решение.

Ранее "Комментарии" писали о том,  что украинский военный лишился руки и ушел от девушки, чтобы не быть для нее обузой, но всех ждал неожиданный финал. История семьи Сергея и Юлии Костюченко доказывает одну простую истину — настоящая любовь преодолевает все преграды на своем пути и помогает человеку увидеть лучик света даже в самой кромешной тьме.

Также мы сообщали о том,  что на Netflix появится интервью Дэвида Леттермана с Владимиром Зеленским. Точная дата выхода шоу не разглашается, однако предполагается, что интервью покажут до конца 2022 года.

Удивительная история: помощник президента Чехии женился на украинской беженке (ФОТО) - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!