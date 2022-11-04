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Важно Украинский военный лишился руки и ушел от девушки, чтобы не быть для нее обузой: неожиданный финал (ВИДЕО)

История любви Сергея и Юлии Костюченко похожа на сюжет настоящего голливудского фильма.

сегодня, 21:24
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Автор:

Анна Нестерова








История семьи Сергея и Юлии Костюченко доказывает одну простую истину — настоящая любовь преодолевает все преграды на своем пути и помогает человеку увидеть лучик света даже в самой кромешной тьме.

Украинский военный лишился руки и ушел от девушки, чтобы не быть для нее обузой: неожиданный финал (ВИДЕО)

Сергей и Юлия Костюченко

Сергей Костюченко, которому на данный момент исполнилось всего лишь 22 года, является военнослужащим. Он мечтал сделать предложение своей любимой девушке Юлии, однако в этот день его отправили на боевое задание. В ходе спецоперации парень подорвался на мине и получил множественные ранения. В последствии парню ампутировали руку. 

Сергей очень тяжело переживал все произошедшее и посчитал, что он станет обузой для своей любимой. Парень решил разорвать отношения с девушкой и перестал выходить с ней на связь.

Юлия же, в свою очередь, не понимала, что происходит и решила самостоятельно найти своего Сергея. Девушка разыскала раненного бойца и сделал ему предложение.

Как оказалось, молодые люди познакомились еще в 2019 году в интернете. Виртуальное общение, которое продолжалось 2,5 года, переросло в реальные встречи. Сергей, к тому времени уже служил в ВСУ. Парень хотел сделать предложение Юлии, но не успел — он был тяжело ранен на поле боя.

Сергей решил, что без руки станет обузой и просто прекратил общаться с девушкой, но Юлия нашла своего любимого и предложила ему расписаться. Молодые люди "сыграли свадьбу" в одной из киевских больниц, где на тот момент лечился Сергей.

Эта трогательная история могла бы быть кинофильмом, однако — это реальные хроники войны, которые доказывают всему миру, что такие понятия, как любовь, верность и преданность — это не пустой звук.

Источник: "Сниданок с 1+1" в YouTube.




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