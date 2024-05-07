Стивен Кинг предлагает закончить войну в Украине оригинальным способом

Американский писатель Стивен Кинг, который с начала полномасштабного вторжения России поддерживает Украину, предложил способ, как закончить войну. По словам Кинга, он хотел бы увидеть поединок между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.



Стивен Кинг предлагает битву между Зеленским и Путиным. Фото из открытых источников

В социальной сети X Стивен Кинг опубликовал сообщение, в котором призвал Путина и Зеленского "прекратить убивать людей". По его словам оба президента могли бы "уладить свои разногласия" в очном поединке один на один. Американский писатель считает, что за пересмотр боя между Путиным и Зеленским следует брать деньги.

Подытожил свое сообщение Стивен Кинг уверенностью, что президент Украины Владимир Зеленский однозначно победит российского диктатора Владимира Путина.

"Я хотел бы увидеть, как мистер Z надрал бы задницу Путину", — пишет Кинг.

Украинцы под сообщением Стивена Кинга отметили, что уважают американского писателя и его поддержку Украины, однако критикуют за такое сообщение. В частности, украинцы указывают, что "война — это не развлечение".

Также на сообщение Кинга отреагировал американский бизнесмен Илон Маск, который в начале вторжения вызвал Путина на бой за Украину. По словам Маска решение войны в Украине путем "единоборства недооценено".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стивен Кинг загадал новогоднее желание, касающееся Украины.

Также "Комментарии" писали, что Кинг назвал популярный фантастический боевик, который он не смог посмотреть в кинотеатре. По словам писателя, это был единственный фильм, который он не досмотрел до конца во взрослом возрасте.



