Стивен Кинг предлагает закончить войну в Украине оригинальным способом

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Slava Kot
Американский писатель Стивен Кинг, который с начала полномасштабного вторжения России поддерживает Украину, предложил способ, как закончить войну. По словам Кинга, он хотел бы увидеть поединок между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Стивен Кинг предлагает битву между Зеленским и Путиным. Фото из открытых источников
В социальной сети X Стивен Кинг опубликовал сообщение, в котором призвал Путина и Зеленского "прекратить убивать людей". По его словам оба президента могли бы "уладить свои разногласия" в очном поединке один на один. Американский писатель считает, что за пересмотр боя между Путиным и Зеленским следует брать деньги.
Подытожил свое сообщение Стивен Кинг уверенностью, что президент Украины Владимир Зеленский однозначно победит российского диктатора Владимира Путина.
Украинцы под сообщением Стивена Кинга отметили, что уважают американского писателя и его поддержку Украины, однако критикуют за такое сообщение. В частности, украинцы указывают, что "война — это не развлечение".
Также на сообщение Кинга отреагировал американский бизнесмен Илон Маск, который в начале вторжения вызвал Путина на бой за Украину. По словам Маска решение войны в Украине путем "единоборства недооценено".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стивен Кинг загадал новогоднее желание, касающееся Украины.
Также "Комментарии" писали, что Кинг назвал популярный фантастический боевик, который он не смог посмотреть в кинотеатре. По словам писателя, это был единственный фильм, который он не досмотрел до конца во взрослом возрасте.
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