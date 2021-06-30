Стало известно, какие пластические операции делает себе Николай Тищенко



















Одиозный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко через год будет отмечать свой золотой юбилей. Но нардеп совсем не выглядит на 50 лет. Журналисты программы "Разоблачение" узнавали, как политику удается остановить время.

Николай Тищенко (фото из открытых источников)

Уже давно ходят слухи о том, что шоумен активно посещает косметологов и даже пластических хирургов.

Николай Тищенко и его жена Алла стараются не пропускать ни одной светской тусовки. И везде, и всегда он выглядит свежим.

Авторы программы заявляют, что ресторатору и судье в популярном кулинарном шоу помогал поддерживать хорошую форму спорт. Но, говорят, что политик активно посещает солярий и косметологов.

Благодаря современным косметическим процедурам кожа у Николая Тищенко — ухоженная и подтянутая.

Пластический хирург Сергей Дербак заявил, что это результат работы пластических хирургов и профессиональный уход за лицом.

"На отдельных фото мы можем увидеть своеобразные отеки, которые появляются после инъекций гиалуроновой кислоты. Думаю, что Николай Тищенко не отказывается от филеров, в частности, в зоне средней трети лица и скул", — рассказал эксперт.

Он также предположил, что остановить время народному депутату помогают инъекции ботокса. Также медик убежден, что кожа политика находится в прекрасном состоянии благодаря лазерной фракционной шлифовке, маскам и современной косметологии.

"Ему помогли косметологические манипуляции. Например, ботокс. Отсутствие морщин и отдельной мимики подтверждают это мнение. Он активно подчеркивает маскулинные формы лица: углы нижней челюсти, подбородок, скулы. Это выдает вмешательства пластических хирургов", — добавил эксперт.

В столице стоимость уколов ботокса колеблется от 300 до 400 долларов, а курс инъекций гиалуроновой кислоты на 6 месяцев стоит около 1000 долларов. Уходовая косметика на 12 месяцев стоит от 1000 до 1500 долларов в год.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, почему Тищенко задержал вылет самолета.





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