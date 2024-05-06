logo

BTC/USD

63936.32

ETH/USD

3103.50

LTC/USD

81.22

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество таблоид Путин подарил Берлускони неожиданный подарок: итальянского политика от этого вырвало
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин подарил Берлускони неожиданный подарок: итальянского политика от этого вырвало

Российский диктатор Владимир Путин во время охоты сделал своему другу Сильвио Берлускони отвратительный подарок.

сегодня, 15:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Бывший сенатор от партии Берлускони "Вперед Италия" Фабрицио Чикитто поделился ранее неизвестной историей о неожиданном подарке от президента России Владимира Путина. По его словам, российский диктатор подарил Сильвио Берлускони сердце только что убитого животного.

Путин подарил Берлускони неожиданный подарок: итальянского политика от этого вырвало

Сильвио Берлускони и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Фабрицио Чикитто рассказал изданию Corriere della Sera, что Владимир Путин пригласил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони на охоту в Россию в 2013 году. Берлускони, который по словам Чикито никогда не был на охоте, согласился приехать к своему другу.

Как только они пришли в лес, российский диктатор вручил Берлускони ружье и они вместе пошли по снегу искать своих жертв. Когда Путин заметил двух оленей, то призвал Берлускони прицелиться и выстрелить. Однако итальянский политик отказался. Путин же застрелил обоих оленей.

Затем Путин с ножом в руках пошел к одному из убитых оленей, разрезал его грудную клетку и вытащил сердце. Российский диктатор приказал своим слугам положить сердце перед Берлускони, отметив, что это будет особое блюдо. Как рассказал Фабрицио Чикитто, Берлускони спрятался за деревом, где вырвал от увиденного.

Отметим, что Берлускони, который трижды был премьер-министром Италии неоднократно хвалил Путина, в частности, политик признал результаты "референдума" в Крыму в 2014 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Милане на 87-м году жизни скончался Сильвио Берлускони. На смерть своего друга отреагировал российский диктатор Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали, что первые две страны отказались ехать на инаугурацию Путина в России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости