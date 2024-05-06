Путин подарил Берлускони неожиданный подарок: итальянского политика от этого вырвало

Бывший сенатор от партии Берлускони "Вперед Италия" Фабрицио Чикитто поделился ранее неизвестной историей о неожиданном подарке от президента России Владимира Путина. По его словам, российский диктатор подарил Сильвио Берлускони сердце только что убитого животного.



Сильвио Берлускони и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Фабрицио Чикитто рассказал изданию Corriere della Sera, что Владимир Путин пригласил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони на охоту в Россию в 2013 году. Берлускони, который по словам Чикито никогда не был на охоте, согласился приехать к своему другу.

Как только они пришли в лес, российский диктатор вручил Берлускони ружье и они вместе пошли по снегу искать своих жертв. Когда Путин заметил двух оленей, то призвал Берлускони прицелиться и выстрелить. Однако итальянский политик отказался. Путин же застрелил обоих оленей.

Затем Путин с ножом в руках пошел к одному из убитых оленей, разрезал его грудную клетку и вытащил сердце. Российский диктатор приказал своим слугам положить сердце перед Берлускони, отметив, что это будет особое блюдо. Как рассказал Фабрицио Чикитто, Берлускони спрятался за деревом, где вырвал от увиденного.

Отметим, что Берлускони, который трижды был премьер-министром Италии неоднократно хвалил Путина, в частности, политик признал результаты "референдума" в Крыму в 2014 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Милане на 87-м году жизни скончался Сильвио Берлускони. На смерть своего друга отреагировал российский диктатор Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали, что первые две страны отказались ехать на инаугурацию Путина в России.