Маск назвал человека, который ненавидит человечество и хочет уничтожить цивилизацию

Американский бизнесмен Илон Маск критически отозвался о финансисте венгерского происхождения Джордже Соросе. Маск сравнил его Сороса со злодеем из комиксов Marvel. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на твит Илона Маска.

Илон Маск. Фото из открытых источников

16 мая Илон Маск написал сообщение в Twitter, где указал, что Джордж Сорос напоминает ему вымышленного персонажа комиксов Магнето. Магнето в основном ассоциируется с группой супергероев Люди Икс, где он иногда был в роли их союзника, хотя в целом является злодеем.

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Некоторые подписчики Илона Маска не согласились с его утверждением и поддержали финансиста Джорджа Сороса. Однако американский бизнесмен критически отнесся к благим намерениям Сороса.

"Вы предполагаете, что это благие намерения. Они не есть. Он хочет уничтожить саму структуру цивилизации. Сорос ненавидит человечество", — написал Илон Маск.

Интересно, что за несколько дней до сообщения Илона Маска с критикой Сороса последний полностью продал свои акции Tesla, которой владеет американский бизнесмен.

Джордж Сорос – это американский финансист, меценат и филантроп венгерско-еврейского происхождения, который является приверженцем теории открытого общества. Эта теория основана на том, что все люди имеют разные взгляды и интересы, поэтому существует потребность в учреждениях, которые могли бы защитить права всех людей и дать возможность им жить в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в середине мая появилась информация о смерти Джорджа Сороса.

Также "Комментарии" писали, что на одном из мероприятий организаторы анонсировали встречу с Илоном Маском, однако вместо него пришел его двойник.