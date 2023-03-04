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Известна реакция Зеленского на польскую адаптацию сериала "Слуга народа"

Владимир Зеленский просмотрел первую серию польской версии "Слуги народа" и сообщил, понравился ли ему сериал.

сегодня, 16:05
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Автор:

Slava Kot

Польша купила права на съемку собственной версии сериала "Слуга народа", где в оригинальной ленте сыграл Владимир Зеленский. Режиссер и продюсер сериала Окиль Хамидов рассказал, что президент Украины уже посмотрел первую серию и отреагировал на нее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Interia.

Известна реакция Зеленского на польскую адаптацию сериала "Слуга народа"

Кадр из украинского сериала "Слуга народа"

Польская компания искала комедийный продукт для своего телевидения и обратилась в студию "Квартал 95", чтобы купить права на экранизацию сериала "Сваты". В ходе разговоров Зеленский предложил также сериал "Слуга народа". Продюсер Окиль Хамидов, узнав, что этот политический сериал решил отказаться от него и заверил, что такой продукт "это не пройдет" в Польше. Владимир Зеленский нажал и сказал, что сериал "Сваты" может быть продан только со "Слугой народа".


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После этого проект "Слуга народа" пролежал два года без нужд, но после начала полномасштабного вторжения к нему возрос интерес и сериал решили реализовать.

4 марта сериал адаптации "Слуги народа" стартует на польском телевидении. Режиссер и продюсер сериала Окиль Хамидов рассказал, что ему удалось узнать реакцию президента Украины на польский продукт.

"У меня не было прямого контакта. Номер, который я имею для него существует, но никто не берет трубку. Но я связался с его помощниками. Они попросили меня прислать ему первую серию, и мы это сделали. Позже они сообщили, что Зеленскому понравился наш вариант. Он считает, что шоу крутое, и он рад, что нам удалось", — рассказывает Окиль Хамидов реакцию о реакции Владимира Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский спрогнозировал, как отстранят Путина от власти в России.

Также "Комментарии" писали о реакции президента Украины Владимира Зеленского на новые санкции ЕС.



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Источник: https://swiatseriali.interia.pl/newsy/seriale/sluga-narodu-1584/news-sluga-narodu-polska-wersja-podobala-sie-zelenskiemu-to-hit-p,nId,6627769
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