Известна реакция Зеленского на польскую адаптацию сериала "Слуга народа"

Польша купила права на съемку собственной версии сериала "Слуга народа", где в оригинальной ленте сыграл Владимир Зеленский. Режиссер и продюсер сериала Окиль Хамидов рассказал, что президент Украины уже посмотрел первую серию и отреагировал на нее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Interia.

Кадр из украинского сериала "Слуга народа"

Польская компания искала комедийный продукт для своего телевидения и обратилась в студию "Квартал 95", чтобы купить права на экранизацию сериала "Сваты". В ходе разговоров Зеленский предложил также сериал "Слуга народа". Продюсер Окиль Хамидов, узнав, что этот политический сериал решил отказаться от него и заверил, что такой продукт "это не пройдет" в Польше. Владимир Зеленский нажал и сказал, что сериал "Сваты" может быть продан только со "Слугой народа".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

После этого проект "Слуга народа" пролежал два года без нужд, но после начала полномасштабного вторжения к нему возрос интерес и сериал решили реализовать.

4 марта сериал адаптации "Слуги народа" стартует на польском телевидении. Режиссер и продюсер сериала Окиль Хамидов рассказал, что ему удалось узнать реакцию президента Украины на польский продукт.

"У меня не было прямого контакта. Номер, который я имею для него существует, но никто не берет трубку. Но я связался с его помощниками. Они попросили меня прислать ему первую серию, и мы это сделали. Позже они сообщили, что Зеленскому понравился наш вариант. Он считает, что шоу крутое, и он рад, что нам удалось", — рассказывает Окиль Хамидов реакцию о реакции Владимира Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский спрогнозировал, как отстранят Путина от власти в России.

Также "Комментарии" писали о реакции президента Украины Владимира Зеленского на новые санкции ЕС.