Без ретуши: показали, как реально выглядят модели из журнала Playboy (ФОТО)

Активные споры в Сети вызвала фотосессия моделей из агентства Lumpen для русской версии журнала Playboy. Так, в журнале решили показать настоящий внешний вид моделей, позирующих для популярного глянца.

Модели из журнала Playboy (фото из открытых источников)

На фото позируют девушки с разной внешностью, формами и пропорциями. На одной фотографии девушка-альбинос в белом корсете с атласной шнуровкой сидит на кровати. На другом кадре фотограф с близкого расстояния сфотографировал бедро модели с растяжками.

Кроме того, для мужского глянца в нижнем белье позировала Надежда Lertulo. Стилисты дополнили образ модели почти прозрачной юбкой и черными чулками. Также женщина надела стильную кожаную куртку, обула туфли на высоких каблуках.

Создатели проекта таким образом решили показать своим читателям настоящую внешность моделей без фотошопа и ретуши. Но такой смелый эксперимент вызвал среди читателей волну возмущений и немало споров в социальных сетях.

Некоторые подписчики написали, что все должны быть сексуальными, ведь для того и есть Рlayboy, чтобы возбуждать фантазии мужчин. А еще — что нечем восхищаться, ведь девушки явно не подходят для такого журнала, мало того, они не являются форматом для такого издания.

Но нашлись и те, кто по достоинству оценил творческий замысел. Пользователи написали, что девушки красивые, а фотографии замечательные, ведь все мы — разные и это прекрасно.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что девушка с обложки журнала Playboy покончила с собой. В городе Остин (штат Техас, США) обнаружили мертвой модель журнала Playboy 33-летнюю Эшли Меттингли. В полиции назвали случившееся самоубийством.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!