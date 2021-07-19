Без ретуши: показали, как реально выглядят модели из журнала Playboy (ФОТО)

BTC/USD
30761.13
ETH/USD
1816.58
LTC/USD
113.36
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
32.35
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Активные споры в Сети вызвала фотосессия моделей из агентства Lumpen для русской версии журнала Playboy. Так, в журнале решили показать настоящий внешний вид моделей, позирующих для популярного глянца.
Модели из журнала Playboy (фото из открытых источников)
На фото позируют девушки с разной внешностью, формами и пропорциями. На одной фотографии девушка-альбинос в белом корсете с атласной шнуровкой сидит на кровати. На другом кадре фотограф с близкого расстояния сфотографировал бедро модели с растяжками.
Кроме того, для мужского глянца в нижнем белье позировала Надежда Lertulo. Стилисты дополнили образ модели почти прозрачной юбкой и черными чулками. Также женщина надела стильную кожаную куртку, обула туфли на высоких каблуках.
Создатели проекта таким образом решили показать своим читателям настоящую внешность моделей без фотошопа и ретуши. Но такой смелый эксперимент вызвал среди читателей волну возмущений и немало споров в социальных сетях.
Некоторые подписчики написали, что все должны быть сексуальными, ведь для того и есть Рlayboy, чтобы возбуждать фантазии мужчин. А еще — что нечем восхищаться, ведь девушки явно не подходят для такого журнала, мало того, они не являются форматом для такого издания.
Но нашлись и те, кто по достоинству оценил творческий замысел. Пользователи написали, что девушки красивые, а фотографии замечательные, ведь все мы — разные и это прекрасно.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что девушка с обложки журнала Playboy покончила с собой. В городе Остин (штат Техас, США) обнаружили мертвой модель журнала Playboy 33-летнюю Эшли Меттингли. В полиции назвали случившееся самоубийством.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости