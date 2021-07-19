logo
Русский Українська

BTC/USD

30761.13

ETH/USD

1816.58

LTC/USD

113.36

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество таблоид Без ретуши: показали, как реально выглядят модели из журнала Playboy (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Без ретуши: показали, как реально выглядят модели из журнала Playboy (ФОТО)

Российский Playboy опубликовал фотографии моделей без фотошопа

сегодня, 14:50
Автор:

Лиля Воробьева

Активные споры в Сети вызвала фотосессия моделей из агентства Lumpen для русской версии журнала Playboy. Так, в журнале решили показать настоящий внешний вид моделей, позирующих для популярного глянца.

Без ретуши: показали, как реально выглядят модели из журнала Playboy (ФОТО)

Модели из журнала Playboy (фото из открытых источников)

На фото позируют девушки с разной внешностью, формами и пропорциями. На одной фотографии девушка-альбинос в белом корсете с атласной шнуровкой сидит на кровати. На другом кадре фотограф с близкого расстояния сфотографировал бедро модели с растяжками.

Кроме того, для мужского глянца в нижнем белье  позировала Надежда Lertulo. Стилисты дополнили образ модели почти прозрачной юбкой и черными чулками. Также женщина надела стильную кожаную куртку, обула туфли на высоких каблуках.

Создатели проекта таким образом решили показать своим читателям настоящую внешность моделей без фотошопа и ретуши. Но такой смелый эксперимент вызвал среди читателей волну возмущений и немало споров в социальных сетях.

Некоторые подписчики написали, что все должны быть сексуальными, ведь для того и есть Рlayboy, чтобы возбуждать фантазии мужчин. А еще — что нечем восхищаться, ведь девушки явно не подходят для такого журнала, мало того, они не являются форматом для такого издания.

Но нашлись и те, кто по достоинству оценил творческий замысел. Пользователи написали, что девушки красивые, а фотографии замечательные, ведь все мы — разные и это прекрасно.

Без ретуши: показали, как реально выглядят модели из журнала Playboy (ФОТО) - фото 2
Без ретуши: показали, как реально выглядят модели из журнала Playboy (ФОТО) - фото 3
Без ретуши: показали, как реально выглядят модели из журнала Playboy (ФОТО) - фото 4

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что девушка с обложки журнала Playboy покончила с собой. В городе Остин (штат Техас, США) обнаружили мертвой модель журнала Playboy 33-летнюю Эшли Меттингли. В полиции назвали случившееся самоубийством.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ