«Ангелы» вернулись вместе с россиянками: известный бренд привлек к показу моделей из РФ

Накануне в Нью-Йорке прошло шоу американского бренда нижнего белья Victoria's Secret. Среди тех, кто "надел крылья" были и российские модели. В частности, прошлась по подиуму 21-летняя модель из Вязьмы Виктория Евсеева.

Виктория Евсеева

Так, Евсеева вышла на подиум в лавандовом бюстгальтере, стрингах и мини-юбке в тон. Модель также надела огромные блестящие крылья и серебристые босоножки на каблуках. Визажисты сделали знаменитости макияж в естественном стиле, а стилисты по волосам — легкую укладку.

При этом сами россияне уже раскритиковали свою соотечественницу, назвав ее "красивой, но без сексуальной энергетики". Кроме того, россияне посчитали Елисееву "никакой" и "уставшей". Также ее обвинили в отсутствии харизмы и неуверенной походке.

Помимо Евсеевой в показе приняла участие еще одна россиянка – Ирина Шейк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во вторник вечером Victoria's Secret Fashion Show вернуло свои "ангельские крылья" в Нью-Йорк для своего первого показа с 2018 года. Модели, среди которых "ветераны" моды Джиджи Хадид, Белла Хадид, Тайра Бэнкс, Кэндис Свейнпол, Барбара Палвин, Бехати Принслу, Эшли Грэм, Адриана Лима и Алессандра Амбросио, продемонстрировали последнюю коллекцию нижнего белья бренда. Также на показе выступили известные модели Карла Бруни, Ева Герцигова, Валентина Сампайо, Иман Хаммам, Грейс Элизабет, Жасмин Тукс, Эшли Грэм, Тейлор Хилл, Кейт Мосс, Ирина Шейк, Даутцен Крус и другие.

Бренд также сообщил, что образы с подиума будут доступны для немедленного приобретения на веб-сайте компании, в приложении, в избранных магазинах и в магазине Amazon Fashion бренда.



