"Золото" и "серебро": украинцы победили на INOVA 2021

Делегация украинских МАНовцев привезла немало наград из престижного мероприятия, прошедшего в Хорватии. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки.



Ученики МАН привезли 18 медалей, фото Сергея Шкарлета

Украинцы представили свои работы на Международном инновационном шоу INOVA 2021 и получили 18 медалей. Граждане Украины привезли 13 золотых и пять серебряных. Кроме того, делегатов наградили специальными отличиями.

Два проекта украинцев получили спецнаграды. Среди них: "Учебный программный комплекс "Graph", его автор — Николай Акулов и "Комплекс альтернативной пожарной сигнализации для учреждений и организаций массового пребывания людей, не оборудованных стандартизированной пожарной сигнализацией", его автор — Дарья Цинда.

Украинская делегация официально признана лучшей. Об этом заявили во Всемирной ассоциации интеллектуальной собственности и изобретений. Среди представителей Украины на шоу выступали студенты и учащиеся общеобразовательных школ.

Напомним, что выставка инноваций INOVA впервые заработала в 1971 году в Загребе и с того года постоянно происходит в этом городе. Один раз в год сюда съезжаются изобретатели со всего мира, чтобы представить свои изобретения, разработки, инновации. Партнер мероприятия — World Invention Intellectual Property Associations WIIPA.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине вдвое увеличивают премии лучшим учителям года. В этом учебном году победителей конкурса определят в 4 номинациях: "Основы правоведения", "Биология", "Информатика", "Искусство (музыкальное искусство)", сообщают в Кабмине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!