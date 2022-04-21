Знаменитая комета Леонарда исчезла навсегда: что случилось

В январе прошлого года американским астрономом Грегори Дж. Леонардом была открыта яркая комета, которая впоследствии получила его имя. Но спустя год, во время своего близкого приближения к Солнцу, она распалась на части. Об этом сообщает Space.

Комета Леонарда / Фото: Wikipedia

Комета Леонарда или C/2021 A1 пройдя в январе 2022 перигелий — исчезла, теперь у нее нет ни ядра, ни комы. Единственное, что напоминает о комете — это структуры ее хвоста, которые состоят из заряженных частиц – ионов.

Астроном Леонард отметил, что когда смотрел на изображение кометы, то удивлялся, насколько она красивая и потусторонняя. Она проявляла свою активность и становилась ярче, но по мере приближения к Солнцу, стала нагреваться. По его словам, если бы комета пережила путешествие вокруг Солнца, то была бы все равно выброшена из планетной системы.

Эксперт рассказал, что за несколько недель до своего максимального приближения к Солнцу, комета Леонарда начала менять свою яркость каждые 3-5 дней, подготавливаясь к своему распаду. Исчезла она приблизительно в феврале и сейчас от нее осталась только яркая полоса.

Напомним, в декабре прошлого года необычное событие случилось с кометой Леонарда во время движения к нашей звезде. Ученые рассказали, что часть хвоста небесного тела оторвало и унесло космическим ветром. Отмечается, что на снимках, полученных астрономами, это выглядит, как "хвост в хвосте".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты из проекта Dark Energy Survey рассказали о, возможно, самой большой из обнаруженных комет в нашей Солнечной системе. Комета Бернардинелли-Бернштейна имеет ширину от ста до двухсот километров, это примерно в десять раз больше, чем большинство комет.

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