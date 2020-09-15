Жизнь на Венере- миф или правда?

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Дмитрий Симоненко
Ученые Массачусетского
технологического института и Кардиффского университета сделали предположение о
том, что на Венере может существовать жизнь. Об этом пишет журнал Nature
Astronomy.
un-sci.com
С помощью наземных телескопов ученые данного
исследовательского заведения обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, что
может говорить о присутствии на планете живых организмов.
Фосфин
входит в число потенциальных биомаркеров — химических веществ, которые могут
свидетельствовать о присутствии на планете живых организмов. На Земле этот бесцветный ядовитый газ вырабатывается анаэробными
бактериями, которые могут жить при полном отсутствии кислорода. В 2019 году наличие
фосфин в атмосферах экзопланет было предложено использовать как маркер,
свидетельствующий о возможной жизни на них. В то же время, по словам
исследователей, наличие газа не обязательно означает наличие жизни на Венере,
но этот вариант нельзя исключить.
Известно, что фосфин был найден на высоте 53-61 километр
от поверхности Венеры, но но источник его генерации пока неизвестен. Так,
отмечается, что версия с его образованием при вулканической деятельности,
ударах молнии или падении метеоритов выявленное содержание вещества в атмосфере
не подтверждается, так как в этих случаях его было бы намного меньше.
Получить больше данных о возможной жизни на Венере рассчитывают с помощью межпланетной станции "Венера-Д", запуск которой планируется с 2029 по 2031 год.
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