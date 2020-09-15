Жизнь на Венере- миф или правда?

Ученые Массачусетского технологического института и Кардиффского университета сделали предположение о том, что на Венере может существовать жизнь. Об этом пишет журнал Nature Astronomy.



un-sci.com

С помощью наземных телескопов ученые данного исследовательского заведения обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, что может говорить о присутствии на планете живых организмов.

Фосфин входит в число потенциальных биомаркеров — химических веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии на планете живых организмов. На Земле этот бесцветный ядовитый газ вырабатывается анаэробными бактериями, которые могут жить при полном отсутствии кислорода. В 2019 году наличие фосфин в атмосферах экзопланет было предложено использовать как маркер, свидетельствующий о возможной жизни на них. В то же время, по словам исследователей, наличие газа не обязательно означает наличие жизни на Венере, но этот вариант нельзя исключить.

Известно, что фосфин был найден на высоте 53-61 километр от поверхности Венеры, но но источник его генерации пока неизвестен. Так, отмечается, что версия с его образованием при вулканической деятельности, ударах молнии или падении метеоритов выявленное содержание вещества в атмосфере не подтверждается, так как в этих случаях его было бы намного меньше.

Получить больше данных о возможной жизни на Венере рассчитывают с помощью межпланетной станции "Венера-Д", запуск которой планируется с 2029 по 2031 год.

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