Жители каких стран больше других любят алкоголь: появился рейтинг

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Любовь Блажко
Есть страны, жители которых любят выпить больше, чем другие. Чтобы это выяснить, специалисты из независимой исследовательской компании Global Drug Survey провели масштабный опрос.
Жители каких стран больше других любят алкоголь. Фото: unsplash
Сообщается, что в процессе эксперимента было опрошено более 110 тысяч людей разного возраста из 25 стран мира. Ученые учитывали пол, возраст и даже уровень образования участников.
Согласно полученной статистике, за прошлый год количество употребляющих алкоголь в разы увеличилось. Около 94 процентов людей честно признались, что за последние 12 месяцев жизни успели попробовать множество спиртных напитков.
Кроме того, экспертам удалось узнать, жители каких стран любят расслабиться за бокалом чего-нибудь алкогольного. Первой в рейтинге оказалась Шотландия, далее идут Великобритания, Австралия, Дания и Финляндия.
Меньше всего употребляют алкоголь в Португалии, Аргентине, Колумбии, Мексике, Испании, Новой Зеландии и Южной Африке. Чтобы ознакомиться с полным списком стран, необходимо перейти по ссылке.
Страны, где люди пьют спиртные напитки чаще всего:
• Шотландия;
• Великобритания;
• Австралия;
• Дания;
• Финляндия;
• США;
• Канада;
• Ирландия;
• Франция;
• Бразилия.
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Саня
сегодня, 21:47
Алкоголь - наркотик не слабее героина. Ладно государство, эти имеют процент и бесплатную рабочую силу быдлом несоображающим легче управлять. Но то, что доктор за наркотики это странно.