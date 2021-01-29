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Главная Новости Общество наука и обучение Жители каких стран больше других любят алкоголь: появился рейтинг
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Жители каких стран больше других любят алкоголь: появился рейтинг

В 2020 году количество людей, употребляющих алкоголь, увеличилось

сегодня, 20:36
Автор:

Любовь Блажко

Есть страны, жители которых любят выпить больше, чем другие. Чтобы это выяснить, специалисты из независимой исследовательской компании Global Drug Survey провели масштабный опрос. 

Жители каких стран больше других любят алкоголь: появился рейтинг

Жители каких стран больше других любят алкоголь. Фото: unsplash

Сообщается, что в процессе эксперимента было опрошено более 110 тысяч людей разного возраста из 25 стран мира. Ученые учитывали пол, возраст и даже уровень образования участников. 

Согласно полученной статистике, за прошлый год количество употребляющих алкоголь в разы увеличилось. Около 94 процентов людей честно признались, что за последние 12 месяцев жизни успели попробовать множество спиртных напитков. 

Кроме того, экспертам удалось узнать, жители каких стран любят расслабиться за бокалом чего-нибудь алкогольного. Первой в рейтинге оказалась Шотландия, далее идут Великобритания, Австралия, Дания и Финляндия.

Меньше всего употребляют алкоголь в Португалии, Аргентине, Колумбии, Мексике, Испании, Новой Зеландии и Южной Африке. Чтобы ознакомиться с полным списком стран, необходимо перейти по ссылке. 

Страны, где люди пьют спиртные напитки чаще всего:

Шотландия;

Великобритания;

Австралия;

Дания;

Финляндия;

США;

Канада;

Ирландия;

Франция;

Бразилия.

Как сообщало издание "Комментарии", чем опасен полный отказ от алкоголя. Известный медик Александр Мясников сделал неожиданное заявление. Так, специалист сказал, что разумное употребление алкогольных напитков позитивно влияет как на здоровье в целом, так и на продолжительность жизни.
А вот полный отказ от спиртного может принести совершенно обратный эффект, сказал Мясников. Этой информацией он поделился в телепрограмме "О самом главном".
По его словам, абсолютный отказ от алкоголя нельзя назвать верным решением, поскольку умеренные его дозы в отдельных случаях могут быть в качестве профилактики. 


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Источник: https://www.globaldrugsurvey.com/wp-content/uploads/2021/01/GDS2020-Executive-Summary.pdf
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Обусуждения

Саня

сегодня, 21:47

Алкоголь - наркотик не слабее героина. Ладно государство, эти имеют процент и бесплатную рабочую силу быдлом несоображающим легче управлять. Но то, что доктор за наркотики это странно.

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