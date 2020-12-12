Зеркальная дата 12.12.2020: что она означает и что можно делать

Сегодня, 12 декабря, зеркальная дата – последняя в этом году. Согласно утверждениям нумерологов, в такие дни может сбыться самое заветное желание или же произойдут серьезные изменения в жизни.

Зеркальная дата 12.12.2020. Фото: unsplash

Что символизирует зеркальная дата 12.12.2020

Зеркальной дате 12.12 покровительствует число 3 (сумма цифр в числе 12). Это число является символом позитивной энергии, духовности и доброты. Принято считать, что в такой день нужно помогать людям и совершать добрые поступки. Например, помогать тем, кто в этом нуждается, и заняться благотворительностью.

Что можно делать в зеркальную дату 12.12.2020

В этот особенный день человеку нужно постараться привлечь в свою жизнь как можно больше везения, говорят специалисты. По этой причине они рекомендуют:

• Сохранять активную жизненную позицию, тогда все начатые дела принесут успех.

• Не бояться загадывать свои самые смелые желания.

• Слушать свое сердце, потому что оно знает гораздо больше, чем нам кажется.

• Найти время для духовных практик: позаниматься йогой, помедитировать, заняться своим любимым делом. Делать то, что принесет удовольствие и внутреннее спокойствие.

• Проанализировать год, который заканчивается. Вспомнить все моменты, которые удалось совершить, и те, для которых нужно приложить больше усилий.

• Избавиться от всех своих долгов.

• 12 декабря считается одним из самых благоприятных дней для новых знакомств.

• Начать планировать будущий год: написать все, что вы хотите осуществить.

• Подготовить подарки для близких людей.

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