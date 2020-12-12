Зеркальная дата 12.12.2020: что она означает и что можно делать

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Любовь Блажко
Сегодня, 12 декабря, зеркальная дата – последняя в этом году. Согласно утверждениям нумерологов, в такие дни может сбыться самое заветное желание или же произойдут серьезные изменения в жизни.
Зеркальная дата 12.12.2020. Фото: unsplash
Что символизирует зеркальная дата 12.12.2020
Зеркальной дате 12.12 покровительствует число 3 (сумма цифр в числе 12). Это число является символом позитивной энергии, духовности и доброты. Принято считать, что в такой день нужно помогать людям и совершать добрые поступки. Например, помогать тем, кто в этом нуждается, и заняться благотворительностью.
Что можно делать в зеркальную дату 12.12.2020
В этот особенный день человеку нужно постараться привлечь в свою жизнь как можно больше везения, говорят специалисты. По этой причине они рекомендуют:
• Сохранять активную жизненную позицию, тогда все начатые дела принесут успех.
• Не бояться загадывать свои самые смелые желания.
• Слушать свое сердце, потому что оно знает гораздо больше, чем нам кажется.
• Найти время для духовных практик: позаниматься йогой, помедитировать, заняться своим любимым делом. Делать то, что принесет удовольствие и внутреннее спокойствие.
• Проанализировать год, который заканчивается. Вспомнить все моменты, которые удалось совершить, и те, для которых нужно приложить больше усилий.
• Избавиться от всех своих долгов.
• 12 декабря считается одним из самых благоприятных дней для новых знакомств.
• Начать планировать будущий год: написать все, что вы хотите осуществить.
• Подготовить подарки для близких людей.
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