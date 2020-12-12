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Главная Новости Общество наука и обучение Зеркальная дата 12.12.2020: что она означает и что можно делать
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Зеркальная дата 12.12.2020: что она означает и что можно делать

Такие дни могут серьезно повлиять на жизнь людей

сегодня, 17:07
Автор:

Любовь Блажко

Сегодня, 12 декабря, зеркальная дата – последняя в этом году. Согласно утверждениям нумерологов, в такие дни может сбыться самое заветное желание или же произойдут серьезные изменения в жизни. 

Зеркальная дата 12.12.2020: что она означает и что можно делать

Зеркальная дата 12.12.2020. Фото: unsplash

Что символизирует зеркальная дата 12.12.2020

Зеркальной дате 12.12 покровительствует число 3 (сумма цифр в числе 12). Это число является символом позитивной энергии, духовности и доброты. Принято считать, что в такой день нужно помогать людям и совершать добрые поступки. Например, помогать тем, кто в этом нуждается, и заняться благотворительностью. 

Что можно делать в зеркальную дату 12.12.2020

В этот особенный день человеку нужно постараться привлечь в свою жизнь как можно больше везения, говорят специалисты. По этой причине они рекомендуют: 

Сохранять активную жизненную позицию, тогда все начатые дела принесут успех. 

Не бояться загадывать свои самые смелые желания. 

Слушать свое сердце, потому что оно знает гораздо больше, чем нам кажется. 

Найти время для духовных практик: позаниматься йогой, помедитировать, заняться своим любимым делом. Делать то, что принесет удовольствие и внутреннее спокойствие.

Проанализировать год, который заканчивается. Вспомнить все моменты, которые удалось совершить, и те, для которых нужно приложить больше усилий. 

Избавиться от всех своих долгов. 

12 декабря считается одним из самых благоприятных дней для новых знакомств. 

Начать планировать будущий год: написать все, что вы хотите осуществить. 

Подготовить подарки для близких людей. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как не подхватить коронавирус во время празднования Нового года. Главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал главное условие, которое поможет снизить риски заражения COVID-19 во время празднования Нового года. Так, он отметил, что его лучше всего встречать в кругу самых близких и родных людей. А что касается родственников старшего возраста, то с ними желательно на некоторое время ограничить общение, чтобы не подвергать их опасности.  


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Источник: https://astro.obozrevatel.com/news/12-12-2020-chto-oznachaet-zerkalnaya-data-i-kak-povliyaet-na-lyudej.htm
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