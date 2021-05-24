Землю накроет трехдневная магнитная буря: как защититься от негативного воздействия

Магнитные бури — это распространенное астрономическое явление, когда из-за повышенной солнечной активности происходит возмущение магнитного поля Земли. Они способны оказывать влияние на самочувствие людей, а также нарушать работу систем связи, пишет "УНИАН".

Землю накроет трехдневная магнитная буря - фото из открытых источников

Больше всего магнитные бури могут влиять на состояние здоровья людей преклонного возраста, беременных женщин, а также на на людей, имеющих всяческие хронические заболевания.

По данным экспертов солнечной лаборатории ФИАН, Землю накроет трехдневная магнитная буря, которую стоит ожидать со вторника 25 мая по четверг 27 мая. Всплеск 25 мая не будет мощным, а бури в следующие два дня достигнут уровня G1 и будут ощутимыми.

В период солнечной активности могут возникать головокружение, головные боли, повышенное давление, боли в мышцах или суставах, раздражительность и другие неприятные симптомы. Чтобы уберечь себе от нежелательных последствий магнитных бурь, стоит начать подготовку к ним за несколько дней. Рекомендуется придерживаться здорового образа жизни, исключить алкоголь, кофе, жирную и вредную пищу. Также стоит как можно больше времени проводить на свежем воздухе и следить за режимом сна. Если у вас все же появились явные признаки недомогания и состояние не улучшается, нужно обязательно обратиться за консультацией к доктору.

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