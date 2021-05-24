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Пять опасных растений, к которым лучше не приближаться

Опубликован список растений, которые можно встретить в любом парке, но к ним лучше не приближаться

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Есть совершенно безобидные и простые, на первый взгляд, растения, которые можно встретить в любом парке, в лугах или горных лесах, но от них следует держаться подальше, иначе при случайном контакте вас могут ждать неприятности. 

Пять опасных растений, к которым лучше не приближаться

Какие растения могут вызвать зуд и ожоги (фото из открытых источников)

Борщевик Сосновского

Если увидите большой "укроп" с белыми соцветьями на толстых стеблях — не подходите и не касайтесь его. Такое растение называется Борщевик Сосновского, и он обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. Могут встречаться и неопасные виды борщевиков, но, если вы не ботаник и не уверены, что листья безвредны, тогда растение лучше не трогать.

Пастернак луговой

Это дикое травянистое растение, сок которого может вызвать химические ожоги. В нем есть вещества, повышающие чувствительность кожи к солнечному свету, поэтому на ней могут появиться пятна, сыпь или волдыри. Наиболее опасным пастернак считается в период цветения, то есть в июле — августе.

Лютик

Этот красивый желтый цветок также может таить в себе опасность. Его сок ядовитый и может вызывать зуд с волдырями. А попав в рот и нос, пыльца цветка провоцирует кашель и спазмы гортани.

Ядовитый дуб

В составе листьев и стеблей этого "токсичного дерева" есть масло урушиолов, которое раздражает кожу и может вызвать аллергию — зуд, сыпь, волдыри. Специалисты говорят, что тяжелые реакции даже требуют неотложной медицинской помощи. 

Ядовитый плющ

Каждая ветвь ядовитого плюща заканчивается тремя глянцевыми листьями, поэтому определить его не так и сложно. В зависимости от сезона листья могут быть как зелеными, так и красивыми желтыми, оранжевыми и даже красными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие комнатные растения могут быть опасны для человека.


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Источник: https://lifehacker.ru/opasnye-rasteniya/
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