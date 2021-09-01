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Землю накроет сильная магнитная буря: названа дата

Бури такой мощности являются редким явлением

сегодня, 15:48
Автор:

Денис Подставной

В Украине ожидается сильная магнитная буря. Об этом сообщает издание УНИАН. 

Землю накроет сильная магнитная буря: названа дата

Сильная магнитная буря в сентябре. Фото из открытых источников.

Как стало известно, уже завтра, второго сентября в Землю накроет сильная магнитная буря. Она достигнет пяти силы пяти балов. Отмечается, что бури такой мощности происходят не так часто. 

Её пик придется на шесть часов утра по Киевскому времени,  воздействие будет продолжатся на протяжении всей первой половины дня. Небольшое повышение солнечной активности, также ожидается 3 сентября. 

В период повышенной солнечной активности у  метеозависимых, пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями могут возникать такие симптомы:

• головная боль,

• головокружение,

• сонливость

• боли в сердце, мышцах и суставах.

Для того чтобы облегчить своё состояние в эти дни важно придерживаться здорового образа жизни. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что распространение коронавирусного заболевания в Украине набирает обороты и в стране фиксируют рост количества пациентов с COVID. Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружили в Киеве. Стало известно, сколько инфицированных было выявлено за прошлые сутки. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Американские ученые из Мичиганского университета сделали шокирующее заявление относительно остаточных явлений коронавируса. Они исследовали состояние 647 человек, переболевших коронавирусом. Специалисты выяснились, что 85% из них до сих пор не совсем здоровы. У каждого пятого пациента были выявлены проблемы с сердцем. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.unian.net/science/magnitnye-buri-v-sentyabre-kogda-budet-blizhayshaya-magnitnaya-burya-novosti-11530549.html
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