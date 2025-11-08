Здесь находится кладбище космических кораблей: что известно о точке Немо

В сердце Тихого океана есть место, куда не ступала нога человека. Это точка Немо, самое изолированное место на планете, известное как кладбище космических кораблей. Именно сюда, подальше от обитаемых территорий, космические агентства со всего мира десятилетиями отправляют свои отработанные аппараты, от спутников до целых орбитальных станций.

Точка Немо. Фото из открытых источников

Точка Немо расположена в 2688 километрах от ближайшей суши, как остров Пасхи, атолл Дюси и Антарктида. Ее точные координаты составляют 48°52,6′ ю. ш. и 123°23,6′ з. д. Эту точку в 1992 году вычислил хорватско-канадский инженер Хрвое Лукатела с помощью специального программного обеспечения для геопространственного анализа. Она настолько изолирована, что даже астронавты на орбите Международной космической станции часто бывают более близкими к людям, чем кто-либо на поверхности планеты вблизи точки Немо.

Название точки происходит от капитана Немо, героя романа Жюля Верна "20 000 лье под водой". Кроме того, с латинского nemo переводится как "никто", потому символично, что это место стало "подводной могилой" для космических объектов.

С 1970-х годов NASA и другие космические агентства используют этот район для контролируемого схождения аппаратов с орбиты. В точке Немо похоронено более 260 объектов, среди которых космическая станция "Мир", а в будущем сюда планируют "отправить" и МКС — крупнейший объект, когда-либо побывавший в космосе.

Международная космическая станция упадет в точку Немо для самоуничтожения

Точка Немо выбрана не случайно, ведь в этом районе почти не бывает судоходства, а широкая зона безопасности позволяет аппаратам сгорать в атмосфере. Несгоревшие части падают в воду, где остаются на морском дне.

Несмотря на свою изолированность, воды вблизи точки Немо являются частью Южно-Тихоокеанского круговорота. Эта система океанических течений создает здесь почти безжизненную зону. В ней не хватает питательных веществ, а крупные морские существа встречаются редко. Однако на дне обнаружены микроорганизмы и мелкие крабы, которые приспособились к экстремальным условиям и выживают вблизи вулканических жерл.

Несмотря на статус "безопасного места" для космических захоронений, ученые выражают обеспокоенность воздействием обломков на экосистему. Железо, алюминий и оседающие на дне технологические сплавы могут постепенно высвобождать токсичные вещества. Пока доказательств вреда для океана нет, но специалисты отмечают, что мониторинг состояния точки Немо должен продолжаться, ведь количество космического мусора растет ежегодно.

Возможно, в будущем человечество найдет более экологичные способы прощаться со своими аппаратами. Но пока точка Немо остается самым отдаленным и самым большим кладбищем космических кораблей в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в океане образовалась гигантская дыра, скрывающая ужасную правду.

Также "Комментарии" писали, что ученые предупреждают о влиянии глобального потепления, которое может создать падение спутников в космосе.