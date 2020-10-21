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Главная Новости Общество наука и обучение Загрязненный воздух убивает полмиллиона младенцев в год по всему земному шару
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Загрязненный воздух убивает полмиллиона младенцев в год по всему земному шару

В отчете State of Global Air говорится, что качество воздуха в помещениях является причиной двух третей смертей младенцев и влияет на нерожденного малыша здоровье в утробе матери

сегодня, 22:50
Автор:

Дмитрий Симоненко

Загрязнение воздуха в прошлом году привело к преждевременной смерти почти полумиллиона младенцев из разных стран в течение первого месяца их жизни. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет State of Global Air 2020 о причинах смертности и растущего количества заболеваний в мире, связанных с загрязнением воздуха.

Загрязненный воздух убивает полмиллиона младенцев в год по всему земному шару

Фото: Getty Images

Также известно, что влияние загрязненного воздуха на организм плода в утробе матери чревато недоношенностью и низким весом при рождении. Оба эти фактора являются частой причиной детской смертности в младенческом возрасте.

Сообщается, что около 350 тысяч из полумиллиона зафиксированных младенческих смертей были вызваны вдыханием загрязненного воздуха внутри помещений при использовании твердого топлива, такого как древесный уголь, древесина и торф для приготовления пищи.

Авторы документа подчеркивают, что медицинские эксперты в течение многих лет предупреждали о воздействии грязного воздуха на людей преклонного возраста, людей с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями, но только сейчас осознали причины летальных исходов среди детей первого года жизни, а также мертворожденных.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Запорожской области открыли противотуберкулезный санаторий, который дети ждали 4 года.

 


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