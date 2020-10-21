Загрязненный воздух убивает полмиллиона младенцев в год по всему земному шару

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Дмитрий Симоненко
Загрязнение воздуха в
прошлом году привело к преждевременной смерти почти полумиллиона младенцев из
разных стран в течение первого месяца их жизни. Об этом сообщает The Guardian
со ссылкой на отчет State of Global Air 2020 о причинах смертности и растущего количества заболеваний в мире,
связанных с загрязнением воздуха.
Фото: Getty Images
Также
известно, что влияние загрязненного воздуха на организм плода в утробе матери
чревато недоношенностью и низким весом при рождении. Оба эти фактора являются
частой причиной детской смертности в младенческом возрасте.
Сообщается, что около 350
тысяч из полумиллиона зафиксированных младенческих смертей были вызваны вдыханием
загрязненного воздуха внутри помещений при использовании твердого топлива,
такого как древесный уголь, древесина и торф для приготовления пищи.
Авторы документа подчеркивают, что медицинские эксперты в течение многих лет предупреждали о воздействии грязного воздуха на людей преклонного возраста, людей с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями, но только сейчас осознали причины летальных исходов среди детей первого года жизни, а также мертворожденных.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Запорожской области открыли противотуберкулезный санаторий, который дети ждали 4 года.
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