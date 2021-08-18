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Главная Новости Общество наука и обучение На юге Украины предлагают перенести начало учебного года
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На юге Украины предлагают перенести начало учебного года

Перенос сроков начала учебного года, по мнению экспертов, позволит продлить курортный сезон и увеличить поступления в местные бюджеты Одесской, Николаевской и Херсонской областей

18 августа 2021, 14:10
Автор:

Лилия Боровая

На юге Украины предлагают перенести начало учебного года

Заседание научно-экспертного совета при Одесской ОГА. Фото: сайт Одесской ОГА

В Одессе состоялось заседание областного научно-экспертного совета, в ходе которого был рассмотрен вопрос целесообразности продления курортного сезона. Об этом сообщается на сайте Одесской облгосадминистрации.

"Несколько последних лет наблюдается тенденция изменения климатических условий: май и июнь сопровождаются частыми осадками, ветрами и отсутствием тепла, а сентябрь туристы называют "бархатным сезоном", то есть лучшим временем для приезда в приморские регионы Одесской, Николаевской и Херсонской областей", — отметил директор Департамента экономической политики и стратегического планирования OГА Дмитрий Радулов.

По данным научно-экспертного совета, Одесская, Херсонская и Николаевские области могут пополнить свои местные бюджеты суммарно на 600 млн гривен за счет туристической сферы.

Но одним из важных факторов, который может снизить прогнозируемые доходы является то, что учебный год стартует 1 сентября, а значит доля отдыхающих семей с детьми будет незначительна.

В качестве выхода из такого положения в Одесском облсовете предлагают перенести старт учебного года с 1 на 20 сентября, что потребует внесения изменений в Закон Украины "О среднем образовании". Согласно данному нормативному акту учебный процесс в учреждениях среднего образования должен длиться не менее 175 учебных дней.

В качестве еще одного аргумента в пользу подстройки продолжительности учебного года под туристический сезон эксперты приводят в пример гибкость расписания начала учебного года в Болгарии, Грузии, Испании, Италии и ряде других стран.

Ранее "Комментарии" сообщали, что текущая эпидемиологическая ситуация, по данным Минобразования, не препятствует своевременному старту нового учебного года.


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Источник: https://oda.odessa.gov.ua/zasidannya-naukovo-ekspertnoyi-rady-pry-odeskij-oblderzhadministracziyi/
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