Языковой омбудсмен заявил об угрозе от директоров в школах: что известно

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Slava Kot
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что в Украине замедлились процессы дерусификации, а некоторые директора школ и учителя не владеют украинским языком на должном уровне. По его словам, это создает опасности и угрозы на десятилетия вперед.
Языковой омбудсмен Тарас Креминь. Фото из открытых источников
Тарас Креминь в эфире "Новости.LIVE" рассказал о ситуации с государственным языком в сфере образования.
Креминь подчеркнул, что в Украине начали наблюдать замедление процесса дерусификации. По его словам, присутствие двуязычия в сфере образования может иметь негативные последствия.
Уполномоченный по защите государственного языка также отметил процесс русификации на временно оккупированных территориях, в медиа, социальных сетях, а также влиянии российской пропаганды.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о русском языке в школах. Сколько украинцев такое решение поддерживает.
Также "Комментарии" писали, что в Украине изменилась доля тех, кто общается на русском языке.
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