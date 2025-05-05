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Языковой омбудсмен заявил об угрозе от директоров в школах: что известно

Режим двуязычия в сфере образования может иметь негативные последствия в будущем.

сегодня, 12:02
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Slava Kot

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что в Украине замедлились процессы дерусификации, а некоторые директора школ и учителя не владеют украинским языком на должном уровне. По его словам, это создает опасности и угрозы на десятилетия вперед.

Языковой омбудсмен заявил об угрозе от директоров в школах: что известно

Языковой омбудсмен Тарас Креминь. Фото из открытых источников

Тарас Креминь в эфире "Новости.LIVE" рассказал о ситуации с государственным языком в сфере образования.

"Я вам скажу, что у нас есть директора школ, у которых нет сертификатов об уровне владения государственным языком. У нас есть учителя, которые не владеют на должном уровне украинском языком… Это проблема. У нас есть учебные заведения на сайтах которых нет украинского языка", — сказал языковой омбудсмен.

Креминь подчеркнул, что в Украине начали наблюдать замедление процесса дерусификации. По его словам, присутствие двуязычия в сфере образования может иметь негативные последствия.

"Это замедление, которое мы фиксируем в сфере образования, это те опасности и угрозы, которые нас ждут десятилетия вперед. Если мы сейчас не сможем найти выход из этой критической ситуации, а я считаю, что режим двуязычия в сфере образования – это критическая ситуация. Мы будем иметь гораздо большие проблемы", — добавил Креминь.

Уполномоченный по защите государственного языка также отметил процесс русификации на временно оккупированных территориях, в медиа, социальных сетях, а также влиянии российской пропаганды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о русском языке в школах. Сколько украинцев такое решение поддерживает.

Также "Комментарии" писали, что в Украине изменилась доля тех, кто общается на русском языке.



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Источник: https://www.youtube.com/live/6zZDhL6iWPM
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