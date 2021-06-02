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Главная Новости Общество наука и обучение Взяточничество в сфере образования: как ему противостоять и побороть — эксперт
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Взяточничество в сфере образования: как ему противостоять и побороть — эксперт

Не следует бояться осуждения, если вы решили озвучить факт вымогания у вас взятки, считает замминистра образования

сегодня, 15:22
Автор:

Вечканова Елена

Коррупционные скандалы в Украине являются одной из самых обсуждаемых тем последние несколько лет. Специально для портала "Комментарии" замминистра образования и науки Украины Игорь Гарбарук на всеукраинском форуме "Украина 30" рассказал, как можно побороть взяточничество и как ему противостоять.

Взяточничество в сфере образования: как ему противостоять и побороть — эксперт

Игорь Гарбарук рассказал о взятках в сфере образования. Фото из открытых источников

По мнению Гарбарука, вопрос взяточничества — это вопрос схемы, которая давно существует в нашей стране. Чиновник уверяет, что этот вопрос можно решить совместными усилиями.

"Первое - это не бояться озвучивать, что у тебя требуют взятку. Если это происходит, нужно не бояться какого-то осуждения. Нужно вызывать полицию и фиксировать факт вымогания взятки", — подчеркивает заместитель министра.

Вторым важным фактором Игорь Гарбарук считает разработку очень жесткой системы борьбы со взяточничеством. При чем это должно быть сделано на уровне учебных заведений — и неважно это школа, профтехучилище или ВУЗ.

"У нас почему-то считается, что сдача средств на ремонт школы — это нормальная ситуация, — говорит эксперт. — В действительности, это не нормально, потому что государство полностью обеспечивает этим школы. Также государство выделяет большие средства на дезинфекторы и маски. Через децентрализацию те же школы отошли под патронат местных властей, поэтому они обеспечивают эти учебные заведения. При этом побуждать родителей к определенным оплатам или доплатам не очень хорошо, ведь это завуалированная форма взяточничества".

Именно поэтому, уверяет Игорь Гарбарук, украинцам не следует бояться или стыдиться сказать о том, что с них требуют взятку.

"Есть другая сторона, которая звучит так, что плохо брать взятку, но и плохо давать взятку. На уровне общества, на уровне ответственных органов, на уровне определенных контролирующих органов мы должны выстраивать систему. Это работа не одного дня, поэтому нужно менять ментальность, то есть "я не беру взятки, я не даю взятки", "я не списываю, а я честно сдаю экзамены"", — поясняет замминистра.

По словам Гарбарука, многие украинские студенты боятся вызывать полицию в моменты вымогательства денег, чтобы не показаться "белой вороной".

"Мы вчера говорили о Президентском университете, а именно о трех ключевых моментах: развитие личности, развитие профессиональных качеств и развитие стратегических видений. Первое это личность, а личность не боится. Личность принимает решение, делает и несет за это ответственность", — резюмирует чиновник.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, зачем, по мнению экспертов, в Украине существует так много различных антикоррупционных органов и не следует ли сократить их количество. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как власти собрались сражаться с коррупционными схемами, которые привели "Укразализныцю" к огромным убыткам.


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Источник: https://comments.ua/opinionto/2827-igor-garbaruk-chtoby-poborot-korrupciyu-nuzhno-mentalno-izmenitsya-kazhdomu.html
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