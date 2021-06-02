Взяточничество в сфере образования: как ему противостоять и побороть — эксперт

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Вечканова Елена
Коррупционные
скандалы в Украине являются одной из самых обсуждаемых тем последние несколько
лет. Специально для портала "Комментарии" замминистра образования и науки
Украины Игорь Гарбарук на всеукраинском форуме "Украина 30" рассказал, как можно побороть взяточничество и как ему
противостоять.
Игорь Гарбарук рассказал о взятках в сфере образования. Фото из открытых источников
По мнению
Гарбарука, вопрос взяточничества — это вопрос схемы, которая давно
существует в нашей стране. Чиновник уверяет, что этот вопрос можно решить
совместными усилиями.
Вторым важным
фактором Игорь Гарбарук считает разработку очень жесткой системы борьбы со взяточничеством.
При чем это должно быть сделано на уровне учебных заведений — и неважно это
школа, профтехучилище или ВУЗ.
Именно поэтому,
уверяет Игорь Гарбарук, украинцам не следует бояться или стыдиться сказать о
том, что с них требуют взятку.
По словам
Гарбарука, многие украинские студенты боятся вызывать полицию в моменты
вымогательства денег, чтобы не показаться "белой вороной".
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, зачем, по мнению экспертов, в Украине существует так много различных антикоррупционных органов и не следует ли сократить их количество. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, как власти собрались сражаться с коррупционными схемами, которые привели "Укразализныцю" к огромным убыткам.
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