Взорвется ли автомобиль, если прострелить топливный бак (видео)

Пожалуй, это один из самых популярных кинематографических трюков – взрывающийся автомобиль, который взлетает на воздух буквально от единственного попадания пули в бензобак. Он поднимается в воздух за считанные секунды, а по сторонам эффектно разлетаются его детали. Но действительно ли нечто подобное может произойти и в реальной жизни? Давайте скорее это узнаем.

Взорвется ли бензобак от пули. Фото: unsplash

Для того, чтобы случился мощный взрыв, должно быть сочетание трёх факторов: горючего вещества, воздуха и источника огня. Но даже при наличии всех, не факт, что машина взорвется. Ведь бак в этот момент должен быть полупустым, в нем должно быть достаточно топливовоздушной смеси, которую нужно дополнить огнем.

Популярный миф решили проверить специалисты концерна "Калашников". Они расстреляли полупустые канистры с дизельным топливом и бензином. Каждую из них они проверили тремя выстрелами из автомата, использовав патроны 5,45 × 39 мм ПС со стальным сердечником, бронебойным и трассирующим боеприпасом, и все попытки полностью провалились. Содержимое канистры даже не воспламенилось, что уж там говорить о взрыве.

Получается, что подобный эффект – это кинематографические хитрости, которые отличаются от того, что будет происходить на самом деле. Но даже если это и так, повторять такие эксперименты крайне опасно для здоровья, поэтому лучше наблюдать за ними в очередном захватывающем боевике.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые опровергли популярный миф из голливудских фильмов.

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