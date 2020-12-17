Вследствие климатических изменений в США распространяется смертельно опасная болезнь, которая разрушает мозг

В США распространяется микроорганизм, который является причиной необратимых изменений в организме человека. Опасные амебы из-за изменений в климате ходят по территории США. Об этом рассказывает Science Alert.

К такому выводу ученые пришли после того, как изучили случаи заболевания на первичный амебный менингоэнцефалит, который вызывает определенный тип амеб. До последнего времени количество заболеваний держалось примерно на одном уровне и в определенных регионах. Теперь же исследователи обнаружили изменения в географии распространения болезни — смертоносная бактерия распространилась на север, и теперь от них можно пострадать в штатах Среднего Запада.



Одноклеточные Naegleria fowleri обычно водятся в теплой пресной воде. Заражение происходит в тот момент, когда жидкость с одноклеточными попадает в нос, а затем к головному мозгу через обонятельные нервы, где простейшие начинают размножаться и распространяться по организму.



Инфицирования амебой проявляется бурно и неожиданно — у больного появляется лихорадка, исчезают чувства обоняние и вкус, начинаются мигрени, судороги и рвота, нарушается сознание. Человек умирает на 2-7 сутки из-за разрушения мозга, легких и из-за проблем с дыханием.



Поскольку обнаружить очаги населения амебой невозможно, единственным профилактическим мероприятием может быть отказ от купания в теплой пресной воде. Если избежать контакта с водой невозможно, ученые советуют затыкать нос или не уходить с головой — через рот и другие отверстия амебы до мозга попасть не смогут.

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