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Все выпускники получат дипломы в 2022 году: что решило правительство

В 2022 году высшим заведениям продолжат действие лицензий

сегодня, 14:49
Автор:

Козлова Альбіна
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16 марта 2022 Кабмин принял постановление "Об особенностях аккредитации образовательных программ, по которым осуществляют подготовку соискатели высшего образования, в условиях военного положения". Документом предусматривается продление срока действия аккредитационных сертификатов заведений высшего образования на определенный срок.

Все выпускники получат дипломы в 2022 году: что решило правительство

Фото иллюстративное / Pixabay

В постановлении указано, что срок действия аккредитации образовательных программ и заведений высшего образования (ЗВО) по всем специальностям, действующим до войны, будет продлен до 1 июля после отмены военного положения в Украине.

Такое решение правительство приняло для того, чтобы выпускники смогли в текущем году получить дипломы о высшем образовании. В настоящее время Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования в условиях военного положения не имеет возможности провести процедуру аккредитации образовательных программ в вузах.

Пока что Агентство будет проводить аккредитацию образовательных программ в дистанционном режиме, оно может принимать решение об условной аккредитации образовательных программ без проведения экспертизы или проведя частичную аккредитационную экспертизу. Однако заведения высшего образования пока что не будут производить оплату стоимости аккредитации.

Как сообщал портал "Комментарии", Сергей Шкарлет пообщался с министрами образования Совета Европейского Союза. Министр попросил иностранных коллег поддержать развитие Всеукраинской школы онлайн, предоставить специальные гранты, чтобы программу наполнить материалами по другим предметам. Также чиновник обратился к коллегам, чтобы украинским школьникам вводили в учебную программу уроки по истории Украины и украинскому языку в школах за границей, куда они уехали.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/rishennya-uryadu-stvoreno-pravovi-peredumovi-dlya-vidachi-dokumentiv-pro-vishchu-osvitu-vipusknikam-zakladiv-vishchoyi-osviti-u-2022-roci
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