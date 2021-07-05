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Врачи рассказали, почему нельзя будить лунатиков

Доктор Марк Маховальд из Стэнфордского университета объяснил, почему не стоит будить лунатиков

сегодня, 00:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Некоторые люди страдают лунатизмом — типом парасомнии, при котором они совершают какие-либо действия, находясь в состоянии сна. И медики говорят, что будить их крайне нежелательно. Что может произойти?

Врачи рассказали, почему нельзя будить лунатиков

почему нельзя будить лунатиков (фото из открытых источников)

Пожалуй, каждый человек слышал о том, что не стоит будить лунатика. Ему просто нужно помочь добраться до своей кровати, чтобы он сам себе не навредил. Доктор Марк Маховальд из Стэнфордского университета говорит, что раньше люди считали, что во время сна душа покидает тело и если лунатика разбудить, то он обречен на бездушное блуждание. Но на сегодняшний день, ученые более детально изучают различные расстройства сна и понимают, что происходит в мозгу человека, который может несознательно ходить по ночам. Они объяснили, что во время фазы глубоко сна мозг человека может стать активным, чтобы тот мог двигаться, но не настолько, чтобы полностью проснуться. То есть некоторые части мозга бодрствуют, в то время как другие крепко спят. Ученые предполагают, что этот дисбаланс между состояниями и вызывает лунатизм.

Так почему же нельзя будить лунатика? Медики говорят, что резкое пробуждение вызовет шок у человека, и его реакция может быть непредсказуемой. Существует риск дезориентации человека, он может сильно испугаться, стать агрессивным или проявить любую другую эмоцию, например, начать защищаться. Поэтому, чтобы не возникло неприятных инцидентов исследователи советуют просто помочь лунатику добраться до кровати.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что хороший сон благотворно влияет не только на здоровье, но и на внешность. Если хотите сохранить свою кожу красивой и замедлить процессы старения, тогда прислушайтесь к следующим правилам, которые важно соблюдать перед сном.


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Источник: https://www.popmech.ru/editorial/714923-pochemu-nelzya-budit-lunatikov/?from=17_2
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