Воспоминания не исчезают: пожилые люди запоминают прошлые события с поразительной точностью

Многочисленные исследования показывают, что когда человек становится старше, он начинает опасаться того, что может забыть самые яркие события из жизни. Однако, канадские ученые уверяют, что человеческий мозг остается "острее" гораздо дольше, чем полагают многие эксперты.

ФОТО: Из открытых источников

Исследование ученых из Канады показывает, что люди могут помнить подробности своей жизни с почти идеальной точностью, даже когда они стареют. В ходе эксперимента исследователи изучали группу людей во время 30-минутного аудиотура связанного с искусством и другим артефактами. Два дня спустя команда попросила каждого человека вспомнить все, что они могли о туре. Результаты показали, что люди действительно обладают способностью запоминать детали прошлых событий с точностью 94%. Ученые также пытались провести ассоциацию увиденного с прошлым участников эксперимента, при этом большинство воспоминаний были слишком детальными.

Этим экспериментом ученые хотели показать что происходит, когда люди свободно вспоминают события без любых манипуляций и обнаружили, что они в высшей степени точны независимо от возраста испытуемого. Вот почему, по мнению исследователей, пожилые люди так детально могут вспоминать события из своей жизни.

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