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Военно-патриотическая подготовка для школьников: что нового

В Украине будут обучать детей и молодежь военному делу

сегодня, 10:16
Автор:

Козлова Альбіна
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На прошлой неделе министр образования и науки Сергей Шкарлетт, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр обороны Алексей Резников и первый заместитель Министра по делам ветеранов Александр Порхун во время рабочей встречи пообщались о внедрении военно-патриотического воспитания в учебных заведениях. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки.

Военно-патриотическая подготовка для школьников: что нового

В школах введут военно-патриотическое воспитание, фото из открытых источников

По словам Шкарлета, в школах реализуется несколько инициатив военно-патриотического воспитания. Однако их следует систематизировать и обновить. Поэтому над этим вопросом будет работать рабочая группа.

Согласно статье 6 Закона Украины "Об основах национального сопротивления" №1702-IX от 16.07.2021, начальная военная подготовка должна проводиться в школах. Организацией такой подготовки занимаются органы местного самоуправления.

В пункте 3 статьи 6 указано, что "в летнее время проводится военно-патриотическая подготовка в игровой форме в летних лагерях". Речь идет о подготовке учащихся заведений общего среднего образования.

Базовую подготовку получают уже совершеннолетние граждане, которые не проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины, других воинских формированиях, правоохранительных органах. Для них должны организовываться периодические учебные собрания, занятия и курсы по общей военной подготовке.

"Основой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению является их общевоенная подготовка, которая организуется по территориально-зональному принципу, основывается на принципах высокой мотивационной привлекательности и согласуется с процессом трансформации системы комплектования по призыву в соответствии с принципами и лучшими практиками государств — членов НАТО", — говорится в законе.

Под общей военной подготовкой законодатель понимает овладение базовыми общевоенными знаниями, практическими умениями и навыками.

Как сообщал портал "Комментарии", подростки смогут потратить тысячу гривен за вакцинацию на кружки. Также мы писали, что подбор украинских военнослужащих в кадровые резервы будут осуществляться по-новому.


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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-ta-mvs-iniciyuvali-stvorennya-robochoyi-grupi-sho-zajmatimetsya-vijskovo-patriotichnim-vihovannyam
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