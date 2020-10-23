ВНО по-новому: к чему стоит готовиться выпускникам школ в 2021 году

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Татьяна Веремеева
Выпускниками украинских школ результаты внешнего независимого оценивания
(ВНО) будут засчитывать в качестве оценок за государственную итоговую
аттестацию. Так, количество заданий на ВНО и ГИА по украинскому языку
одинаковое, но баллы для сертификата и аттестата будут считать по-разному. Об
этом рассказали в Украинском центре оценивания качества образования.
Например, 40 заданий по украинскому языку нужно будет выполнить не более
чем за 150 минут, за них максимально можно будет получить 75 баллов. В то же
время на 67 заданий по украинскому языку и литературе отводится 210 минут, а
получить за них можно будет 116 баллов.
По такому же принципу школьники будут сдавать экзамены и
по математике, которая
с 2021 года станет обязательным предметом для государственной итоговой
аттестации. Кроме того, некоторые выпускники школ будут сдавать ее на профильном
уровне, в течение 210 минут, а некоторые – на стандартном, в течение 150 минут.
Также стоит отметить, что на ГИА баллы будут переводить в
оценки от 1 до 12, а на ВНО посчитают баллы – от 100 до 200.
Еще одним важным нововведением станет то, что теперь школьникам не придется в обязательном порядке писать тестирование по украинскому языку и литературе – они будут самостоятельно выбирать, что именно сдавать. Благодаря тестированию по украинскому языку и литературе выпускник получит две оценки: за ГИА и за ВНО по украинскому языку (или украинскому языку и литературе). А если выпускник не хочет поступать в ВУЗ, то он может сдать только ВНО по украинскому языку. Это позволит ему получить только оценку по ГИА.
Напомним, в украинских школах хотят
запретить мобильные телефоны.
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