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ВНО по-новому: к чему стоит готовиться выпускникам школ в 2021 году

В УЦОКО рассказали о нововведениях 2021 года

сегодня, 15:33
Автор:

Татьяна Веремеева

Выпускниками украинских школ результаты внешнего независимого оценивания (ВНО) будут засчитывать в качестве оценок за государственную итоговую аттестацию. Так, количество заданий на ВНО и ГИА по украинскому языку одинаковое, но баллы для сертификата и аттестата будут считать по-разному. Об этом рассказали в Украинском центре оценивания качества образования.

ВНО по-новому: к чему стоит готовиться выпускникам школ в 2021 году

Например, 40 заданий по украинскому языку нужно будет выполнить не более чем за 150 минут, за них максимально можно будет получить 75 баллов. В то же время на 67 заданий по украинскому языку и литературе отводится 210 минут, а получить за них можно будет 116 баллов.

По такому же принципу школьники будут сдавать экзамены и по математике, которая с 2021 года станет обязательным предметом для государственной итоговой аттестации. Кроме того, некоторые выпускники школ будут сдавать ее на профильном уровне, в течение 210 минут, а некоторые – на стандартном, в течение 150 минут.

Также стоит отметить, что на ГИА баллы будут переводить в оценки от 1 до 12, а на ВНО посчитают баллы – от 100 до 200.

Еще одним важным нововведением станет то, что теперь школьникам не придется в обязательном порядке писать тестирование по украинскому языку и литературе – они будут самостоятельно выбирать, что именно сдавать. Благодаря тестированию по украинскому языку и литературе выпускник получит две оценки: за ГИА и за ВНО по украинскому языку (или украинскому языку и литературе). А если выпускник не хочет поступать в ВУЗ, то он может сдать только ВНО по украинскому языку. Это позволит ему получить только оценку по ГИА.

Напомним, в украинских школах хотят запретить мобильные телефоны.


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