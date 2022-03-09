ВНО, ГИА, вступительные экзамены: министр образования рассказал, чего ждать поступающим в 2022 году

В рамках марафона "Единые новости" министр образования Сергей Шкарлет рассказал, каким образом будут продолжаться образовательные процессы в государстве. В областях, где есть возможность, учебный процесс должен продолжиться. Образовательные услуги должны предоставлять учебные заведения для временно перемещенных лиц.



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В ближайшее время будет запущена единая образовательная платформа и единое образовательное расписание на базе Всеукраинской школы онлайн для тех, кто не может присоединиться к конкретной школе. Такие дети продолжат обучение в дистанционном формате.

Для студентов, если они являются участниками боевых действий или служат в терробороне, будут установлены индивидуальные графики обучения, предоставлен академический отпуск или перенесены образовательные нормативы на следующие семестры. Особое внимание учебным заведениям следует уделить выпускным курсам вузов — обеспечить такой порядок обучения, чтобы они смогли получить дипломы.



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По словам министра, ГИА для 4, 9 классов упразднена. ВНО и ГИА для 11 класса, вступительные экзамены в магистратуру (ЕВИ/ЕФВВ) также будут отменены только на эту вступительную кампанию. Механизм приема в высшие образования будет обнародован в ближайшее время. Никаких вступительных экзаменов заведения не будут проводить, чтобы не допустить проявления коррупции. Пробное ВНО не будет проводиться офлайн, отметили в Украинском центре оценки качества образования.

Напомним, что Минобразования рекомендует в детских садах пока приостановить образовательный процесс, а деятельность учебных заведений продолжить в двух аспектах: 1-я временная приостановка образовательного процесса; 2-е — организация образовательного процесса по дистанционной форме обучения по согласованию с военно-гражданскими администрациями. Для учащихся учреждений среднего образования из числа эвакуированных лиц обучение может быть организовано по заявлению одного из родителей по индивидуальной/экстернатной/смешанной форме обучения.

Временно перемещенные дети могут учиться в учебных заведениях по месту нахождения. Минобразования рекомендует использование образовательных платформ, Всеукраинской школы онлайн. Для детей с особыми потребностями предлагаем размещение заданий на сайте заведения, использование мессенджеров, формирование групп родителей, видеоконференции, использование электронных платформ, форм коммуникации.

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