logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество наука и обучение ВНО, ГИА, вступительные экзамены: министр образования рассказал, чего ждать поступающим в 2022 году
commentss НОВОСТИ Все новости

ВНО, ГИА, вступительные экзамены: министр образования рассказал, чего ждать поступающим в 2022 году

Правила поступления в 2022 году будут изменены и обнародованы

сегодня, 12:42
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В рамках марафона "Единые новости" министр образования Сергей Шкарлет рассказал, каким образом будут продолжаться образовательные процессы в государстве. В областях, где есть возможность, учебный процесс должен продолжиться. Образовательные услуги должны предоставлять учебные заведения для временно перемещенных лиц.

ВНО, ГИА, вступительные экзамены: министр образования рассказал, чего ждать поступающим в 2022 году

Фото иллюстративное / Pixabay

В ближайшее время будет запущена единая образовательная платформа и единое образовательное расписание на базе Всеукраинской школы онлайн для тех, кто не может присоединиться к конкретной школе. Такие дети продолжат обучение в дистанционном формате.

Для студентов, если они являются участниками боевых действий или служат в терробороне, будут установлены индивидуальные графики обучения, предоставлен академический отпуск или перенесены образовательные нормативы на следующие семестры. Особое внимание учебным заведениям следует уделить выпускным курсам вузов — обеспечить такой порядок обучения, чтобы они смогли получить дипломы.

Вступление-2022

По словам министра, ГИА для 4, 9 классов упразднена. ВНО и ГИА для 11 класса, вступительные экзамены в магистратуру (ЕВИ/ЕФВВ) также будут отменены только на эту вступительную кампанию. Механизм приема в высшие образования будет обнародован в ближайшее время. Никаких вступительных экзаменов заведения не будут проводить, чтобы не допустить проявления коррупции. Пробное ВНО не будет проводиться офлайн, отметили в Украинском центре оценки качества образования.

Напомним, что Минобразования рекомендует в детских садах пока приостановить образовательный процесс, а деятельность учебных заведений продолжить в двух аспектах: 1-я временная приостановка образовательного процесса; 2-е — организация образовательного процесса по дистанционной форме обучения по согласованию с военно-гражданскими администрациями. Для учащихся учреждений среднего образования из числа эвакуированных лиц обучение может быть организовано по заявлению одного из родителей по индивидуальной/экстернатной/смешанной форме обучения.

Временно перемещенные дети могут учиться в учебных заведениях по месту нахождения. Минобразования рекомендует использование образовательных платформ, Всеукраинской школы онлайн. Для детей с особыми потребностями предлагаем размещение заданий на сайте заведения, использование мессенджеров, формирование групп родителей, видеоконференции, использование электронных платформ, форм коммуникации.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xbKiTz57slE
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!