Видеоигры могут помочь психическому здоровью

В этом году из-за пандемии резко возросло количество скачивания и покупки видеоигр и приложений.



Фото: Medium

Новое исследование разрушает стереотип, что видеоигры вызывают только агрессию, но и помочь психическом здоровы. Исследователи Оксфордского университета утверждают, что время, проведенное за видеоигрой может приносить пользу.

Исследования проводились на базе фокус группы, участники которой играли в "Plants vs Zombies: Battle for Neighborville" и "Animal Crossing: New Horizons". Производители игр "Electronic Arts" и "Nintendo of America" предоставили данные о том, сколько времени респонденты проводили за игрой. В результате ученые пришли к выводу, что фактическое время, проведенное за игрой, невелик. Но в то время заметен существенный положительный фактор благосостояния людей.

Около 2756 игроков-респондентов из Канады, США и Великобритании, которые играли в вышеупомянутые игры. Результаты свидетельствуют о том, что уровень удовлетворения, получаемого игроки от игры, может быть более важным фактором их самочувствие, чем время потраченное на нее. Поэтому предположение, что игры вызывают агрессию или привыкания не соответствует действительности. Есть и другие психологические факторы, влияющие самочувствие человека.

Производители игр давно столкнулись с проблемой отсутствия прозрачности поведения игроков. Также можно сделать выводы, что предыдущие исследования базировались на мнениях родителей и политиков, без надежной доказательной базы.

