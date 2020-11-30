Венера по карману каждому: подсчитано, сколько стоят планеты

Профессор астрономии Грег Лафлин с помощью специальной формулы подсчитал, сколько стоят планеты Солнечной системы.

планеты / фото: pinterest

В этом нелегком деле ученому помогла специально выведенная формула, которая учитывала возраст, температуру, размер, пригодность для жизни и другие статистические данные каждой планеты. Эти показатели астрофизик узнал в NASA.

Согласно подсчетам Грега, наша Земля считается самой дорогой планетой, ее стоимость составляет 5 квадриллионов долларов. А вот Марс стоит меньше, чем однокомнатная квартира в столице Украины — 16 тысяч долларов. Но самой дешевой оказалась Венера — 1 центр, по такой стоимости ее мог бы приобрести каждый.

Профессор оценил и другие небесные тела, находящиеся во Вселенной. Он объяснил, что ученые все чаще стали открывать новые планеты, которые якобы пригодны для жизни и эта новость поднимает шумиху в различных СМИ. Грег с помощью своего исследования захотел выяснить, насколько действительно ценны такие открытия.

Астрофизик подчеркнул, что планеты стоимостью менее $80 000 000 он бы не рассматривал в качестве потенциального нового дома для людей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые обнаружили "суперпланету" с помощью радиоволн.

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