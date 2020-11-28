Ученые обнаружили «суперпланету» с помощью радиоволн

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Диденко Светлана
Елегаст — или BDR J1750 3809 — это коричневая карликовая планета, обнаруженная с помощью радиопередач.
Фото с открытых источников
Ученые заявили, что впервые открыли причудливую новую "суперпланету", используя старую форму технологии — радиопередачи. Планету обнаружили с помощью и низкочастотного телескопа LOFAR NASA, который расположен в Европе.
Елегаст — это коричневая планета-карлик. Она слишком холодная и мала, чтобы ее классифицировали как звезду.
"Это исследование открывает совершенно новый подход в поиске холодных космических объектов, вращающихся вокруг Солнца, и которые слабоваты для выявления с помощью известных методов", — заявил руководитель исследования Майкл Лю.
Сообщается, что такие звезды часто имеют неудачное расположение, ведь находятся между большой планетой и маленькой звездой. Им не хватает массы для создания плавления водорода в их ядре, поэтому они светятся в инфракрасных волнах от тепла планеты.
"Мы задумали исследовать космическое пространство и открывать новые объекты с помощью радиоволн", — рассказал Хариш Ведантхам, ведущий автор исследования и астроном из ASTRON, что в Нидерландах.
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