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Главная Новости Общество невероятно Ученые обнаружили «суперпланету» с помощью радиоволн
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Ученые обнаружили «суперпланету» с помощью радиоволн

С помощью этого метода можно найти планеты, слишком холодные

сегодня, 03:00
Автор:

Диденко Светлана

Елегаст — или BDR J1750 3809 — это коричневая карликовая планета, обнаруженная с помощью радиопередач.

Ученые обнаружили «суперпланету» с помощью радиоволн

Фото с открытых источников

Ученые заявили, что впервые открыли причудливую новую "суперпланету", используя старую форму технологии — радиопередачи. Планету обнаружили с помощью и низкочастотного телескопа LOFAR NASA, который расположен в Европе.

Елегаст — это коричневая планета-карлик. Она слишком холодная и мала, чтобы ее классифицировали как звезду.

"Это исследование открывает совершенно новый подход в поиске холодных космических объектов, вращающихся вокруг Солнца, и которые слабоваты для выявления с помощью известных методов", — заявил руководитель исследования Майкл Лю.

Сообщается, что такие звезды часто имеют неудачное расположение, ведь находятся между большой планетой и маленькой звездой. Им не хватает массы для создания плавления водорода в их ядре, поэтому они светятся в инфракрасных волнах от тепла планеты.

"Мы задумали исследовать космическое пространство и открывать новые объекты с помощью радиоволн", — рассказал Хариш Ведантхам, ведущий автор исследования и астроном из ASTRON, что в Нидерландах.


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Источник: https://www.deseret.com/u-s-world/2020/11/27/21612648/planets-elegast-discovery-radio
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