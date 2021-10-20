Ведущая IT-компания NIX подписала соглашение о сотрудничестве с Харьковским университетом имени В. Н. Каразина

Один из лидеров IT-аутсорсинга — компания NIX — и Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина подписали партнерское соглашение о сотрудничестве. Эксперты IT-сферы изучат программы обучения по специальности "Компьютерные науки" и внесут в них свои корректировки, чтобы студенты вуза получали современные знания, отвечающие запросам бизнеса.

Университет будет сотрудничать с IT-компанией, фото пресс-службы

Президент NIX Игорь Брагинский считает, что образование первым обязано откликаться на тренды в технологиях. Чем быстрее это произойдет, тем лучше начинающие специалисты смогут подготовиться к реальным IT-проектам. В свою очередь бизнес уже давно идет навстречу вузам и ускоряет этот процесс.

Игорь Брагинский, президент NIX:

"Мы работаем с харьковскими вузами многие годы и заметили такую тенденцию: после окончания университетов к нам приходят ребята, которых нужно продолжать дообучать. Но ведь основная задача индустрии — создавать IT-продукты и зарабатывать деньги. Когда мы вместо этого отвлекаемся на неспецифическую для нас работу, то это, безусловно, сказывается на продуктивности наших специалистов. Но есть взаимовыгодное решение — мы даем вузу свою уникальную экспертизу в практическом, реальном IT и — самое главное, что эти знания являются актуальными для рынка. А преподаватели — трансформируют эти данные и в доступной форме передают студентам. В результате они получают знания, которые позволят им стать действительно востребованными в IT, а мы, как бизнес — хорошо подготовленных специалистов".

Эксперты компании проанализируют учебные материалы и предложат свои корректировки, которые помогут улучшить текущую программу обучения.

Татьяна Кагановская, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина:

"В основе обучения любой профессии должны быть актуальные знания. Важно, чтобы полученные навыки студенты сразу применяли на практике. Одно дело — осваивать теорию и совершенно другое — обучаться тому, что востребовано здесь и сейчас. Ценность актуальных знаний от экспертов отрасли во многом выше. Чтобы сделать университетские программы обучения более современными, нам необходимо плотно сотрудничать с практиками. У экспертов NIX как раз есть многолетний опыт в технологиях, а у наших преподавателей — понимание того, как эти наработки можно преобразовать в академические программы и в доступной форме поделиться со студентами. Каждый сделает то, что умеет лучше всего, и благодаря общей синергии мы получим более современное, качественное IT-образование и выпускников, более подготовленных к работе в IT. Каразинский университет для всей Украины остается примером классического образования. Однако в современном вузе рядом с традициями должны присутствовать инновации. Поэтому мы считаем, что за этим сотрудничеством большое будущее — для нашего вуза, для IT-специалистов и для страны в целом".

Участники партнерского соглашения сходятся на мысли, что украинскому бизнесу нужно активнее принимать участие в формировании учебных программ и делиться своей экспертизой. Тогда знания будут реально полезными, а образование — не "для галочки".

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