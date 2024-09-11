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В Верховной Раде предлагают отменить золотые и серебряные медали в школах

Это обуславливается тем, что медали уже давно не определяют уровень качества образования выпускников школ

сегодня, 15:56
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Недилько Ксения

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования рекомендовал отменить вручение в школах и изготовление золотых и серебряных медалей государственного образца. Об этом сообщила нардепа Наталья Пипа, передает портал "Комментарии".

В Верховной Раде предлагают отменить золотые и серебряные медали в школах

Серебряная медаль. Иллюстративное фото

"За последние годы мы имели увеличение количества медалей, но в то же время образовательные разрывы и снижение уровня знаний выпускников школ за время ковида и великой войны…

Этот анахронизм еще существует только в постсоветских странах… ", – отметила Пипа.

Она подчеркнула, что таким образом средства госбюджета будут сэкономлены. В свою очередь, школы могут отмечать тех, кто лучше всего учится собственными отличиями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Киеве школьники получили учебники с изображением российских военных

В одной из школ Киева десятиклассники получили учебники по "Защите Отечества", где опубликовано фото российских оккупантов. Об этом сообщается в сюжете 5 канала, передает портал "Комментарии".

Так, школьники заметили, что на фото в учебнике изображены двое военных в экипировке, похожей на вражеское, а также снайперской винтовкой российского производства. Если проверить изображение через интернет, то поиск ведет на российские сайты, где пишут о вражеской экипировке "Ратник" и автомате АК. Детали и фото – по ссылке.

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