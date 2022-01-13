В украинских школах будут преподавать не только педагоги: что это значит

В украинских школах предметы смогут преподавать не только выпускники педагогических вузов, но и специалисты других профессий, которые поучатся в педагогической интернатуре. Об этом написал в Telegram министр образования Сергей Шкарлет.



Школьников смогут обучать не только педагоги, фото из открытых источников

"Впервые для привлечения в школы специалистов, не имеющих педагогического образования, введена педагогическая интернатура в течение первого года профессиональной деятельности в заведениях общего среднего образования. Пройти педагогическую интернатуру по желанию могут непедагогические работники школы, что позволит им получить нужные навыки, формировать профессионализм", — написал министр.

Министерство образования и науки уже издало приказ и утвердило Положение о педагогической интернатуре. По словам Шкарлета, специалистам, которые захотят преподавать в школах и пойдут в интернатуру, будут помогать кураторы. Такими наставниками могут стать педагоги, обладающие достаточным опытом преподавания в школах. Чиновник назвал такое решение важным, поскольку в школах не хватает кадров.



Мотивацией становиться кураторами интернов станет доплата для педагогов в размере 20% от ставки заработной платы. Предполагается, что педагогическая интернатура будет способствовать реформированию IT-образования, вовлечению молодых специалистов в процесс обучения школьников.

Как сообщал портал "Комментарии", учащиеся рассказали, с каким негативом сталкиваются в школах. Опрос проводился среди старшеклассников сельских учебных заведений в 22 областях Украины.

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