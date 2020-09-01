В украинские вузы поступили более 300 абитуриентов из Крыма – Минобразования

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Дмитрий Симоненко
В украинские ВУЗы в этом году поступил 321 крымчанин.
Такие цифры озвучили представители Минобразования на пресс-конференции "Вступительная
кампания-2020: стало ли украинское образование доступным для молодежи из
оккупированных территорий?" сегодня, 1 сентября. Об этом сообщают "Крым.Реалии".
Как стало ранее известно, украинские власти расширили
список ВУЗов в Украине, в которые позволяется поступить без ВНО в рамках
определенной квоты. По словам представителей Центра прав человека "ZMINA", этот
шаг со стороны украинских политиков "стал долгожданным положительным шагом
государства для обеспечения доступа детей из оккупированных территорий к
украинскому образованию".
Фото: Виталий Волобуев, источник: Коммерсантъ
И хотя изменения в законодательство были внесены, поступление детей из ОРДЛО и Крыма происходило "наугад", ведь
об алгоритме поступления можно было узнать только приехав в конкретное учебное
заведение. Проинформировать об этих изменениях учреждения высшего
образования Министерство образования не удосужилось, а значит, внутренние
приказы, регулирующие порядок поступления выпускников из ОРДЛО и Крыма в тот
или иной ВУЗ отработаны не были. Именно на это жалуется основательница благотворительного
фонда "Восток-SOS" Александра Дворецкая.
"Из-за этой несогласованности правительственной
политики говорить об эффективной информационной кампании просто невозможно.
Сайт vstup-prosto.com, который должен был стать основной коммуникационной
площадкой между Минобразованием и поступающими из оккупированных территорий,
остался полупустым, а меры информационной кампании на КПВВ – не реализованными.
В качестве примера, Министерство реинтеграции и Минобразования выпускают
видеоролик со слоганом "Тебя здесь ждут" в то время, когда правительство ввело
ограничения пересечения КПВВ, без учета вступительной кампании", – отметила
Дворецкая.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в
Минобразования назвали основные нововведения вступительной кампании.
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