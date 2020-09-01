В украинские вузы поступили более 300 абитуриентов из Крыма – Минобразования

В украинские ВУЗы в этом году поступил 321 крымчанин. Такие цифры озвучили представители Минобразования на пресс-конференции "Вступительная кампания-2020: стало ли украинское образование доступным для молодежи из оккупированных территорий?" сегодня, 1 сентября. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Как стало ранее известно, украинские власти расширили список ВУЗов в Украине, в которые позволяется поступить без ВНО в рамках определенной квоты. По словам представителей Центра прав человека "ZMINA", этот шаг со стороны украинских политиков "стал долгожданным положительным шагом государства для обеспечения доступа детей из оккупированных территорий к украинскому образованию".

Фото: Виталий Волобуев, источник: Коммерсантъ

И хотя изменения в законодательство были внесены, поступление детей из ОРДЛО и Крыма происходило "наугад", ведь об алгоритме поступления можно было узнать только приехав в конкретное учебное заведение. Проинформировать об этих изменениях учреждения высшего образования Министерство образования не удосужилось, а значит, внутренние приказы, регулирующие порядок поступления выпускников из ОРДЛО и Крыма в тот или иной ВУЗ отработаны не были. Именно на это жалуется основательница благотворительного фонда "Восток-SOS" Александра Дворецкая.

"Из-за этой несогласованности правительственной политики говорить об эффективной информационной кампании просто невозможно. Сайт vstup-prosto.com, который должен был стать основной коммуникационной площадкой между Минобразованием и поступающими из оккупированных территорий, остался полупустым, а меры информационной кампании на КПВВ – не реализованными. В качестве примера, Министерство реинтеграции и Минобразования выпускают видеоролик со слоганом "Тебя здесь ждут" в то время, когда правительство ввело ограничения пересечения КПВВ, без учета вступительной кампании", – отметила Дворецкая.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Минобразования назвали основные нововведения вступительной кампании.

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