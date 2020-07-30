Вступительная кампания-2020: в Минобразования назвали основные нововведения

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Татьяна Веремеева
В Министерстве образования рассказали о нововведениях при вступительной
кампании в 2020 году. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки
Андрей Витренко, передает "Новое
время".
С 1 августа в Украине стартует вступительная кампания в учреждения высшего
образования. В этом году абитуриенты смогут подать до 5 заявлений на бюджет, а
также неограниченное количество заявлений на контракт.
В этом году абитуриенты льготных категорий смогут подать электронные
заявления на поступления при наличии хотя бы одного сертификата внешнего
независимого оценивания 2017−2020 годов.
Еще одной новацией стала возможность абитуриентам сдавать
вступительные экзамены вместо ЕГЭ, а также сдавать творческие конкурсы на
определенные специальности при поступлении на бюджет. Такие абитуриенты могли
зарегистрироваться в заведении высшего образования для составления таких
экзаменов и творческих конкурсов с 24 июля. Сдача экзаменов и написание
творческих конкурсов пройдет с 1 по 12 августа.
Кроме этого в этом году образовательные центры
Крым-Украина и Донбасс-Украина будут созданы во всех университетах МОН,
Минздрава, Минкульта и в трех учреждениях высшего образования МВД.
Напомним, вступительная
кампания в 2020 году будет проходить с учетом прогноза развития
эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.
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