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Главная Новости Общество наука и обучение Вступительная кампания-2020: в Минобразования назвали основные нововведения
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Вступительная кампания-2020: в Минобразования назвали основные нововведения

Вступительная кампания 2020 года стартует уже в субботу, 1 августа

сегодня, 06:00
Автор:

Татьяна Веремеева
Вступительная кампания-2020: в Минобразования назвали основные нововведения

В Министерстве образования рассказали о нововведениях при вступительной кампании в 2020 году. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, передает "Новое время".

С 1 августа в Украине стартует вступительная кампания в учреждения высшего образования. В этом году абитуриенты смогут подать до 5 заявлений на бюджет, а также неограниченное количество заявлений на контракт.

В этом году абитуриенты льготных категорий смогут подать электронные заявления на поступления при наличии хотя бы одного сертификата внешнего независимого оценивания 2017−2020 годов.

Еще одной новацией стала возможность абитуриентам сдавать вступительные экзамены вместо ЕГЭ, а также сдавать творческие конкурсы на определенные специальности при поступлении на бюджет. Такие абитуриенты могли зарегистрироваться в заведении высшего образования для составления таких экзаменов и творческих конкурсов с 24 июля. Сдача экзаменов и написание творческих конкурсов пройдет с 1 по 12 августа.

Кроме этого в этом году образовательные центры Крым-Украина и Донбасс-Украина будут созданы во всех университетах МОН, Минздрава, Минкульта и в трех учреждениях высшего образования МВД.

Напомним, вступительная кампания в 2020 году будет проходить с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.


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