В Украине заработал American university: что известно

В Киеве заработал филиал вуза США American University. Об этом известно с сайта заведения.

Фото иллюстративное / Pixabay

Заведение частное и сотрудничает с Университетом штата Аризона. Отмечается, что ректором-основателем стал Роман Шеремета, известный украинский экономист.

Университет предлагает образовательную программу для студентов и аспирантов по нескольким направлениям. Известно, что на магистратуру начнется набор студентов по направлениям бизнес-управления и инженерных технологий с марта 2022 или сентября. Обучение продлится три семестра.

На бакалавриат начнется прием на эти же две специальности не ранее сентября 2022 года. Кроме вышеупомянутых специальностей в заведении будут готовить специалистов по инженерии, медицине, архитектуре, дизайну и праву. Планируется открыть 600 обучающих программ и несколько тысяч курсов. Студенты будут учиться на английском языке.

Кампус университета планируется построить в помещении речного порта на Почтовой площади. Сообщается, что в ремонт и обустройство кабинетов, лабораторий и лекционных залов для студентов будет инвестировано 12 миллионов долларов США. Историческое наследие будет сохранено, вместе с тем дизайнеры создадут интерьер самого современного университета, удобного для студентов.

Ранее мы сообщали, что филиал вашингтонского вуза заработает в Украине. American University будет готовить бакалавров, магистров и докторов наук в партнерстве с государственным Arizona State University, имеющим филиалы по всему миру.

Как сообщал портал "Комментарии", преподаватели и администрация Президентского университета будут назначены весной 2023 года. Учебный год в университете планируется начать с октября 2023 года. Тогда в университет отберут около 120 студентов.

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